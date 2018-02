Napoli | allenamento annullato per neve

Napoli - paura per Mertens in allenamento : i dettagli e la lista dei convocati : “Nel corso della seduta d’allenamento odierna, Mertens ha accusato una leggera distorsione alla caviglia. Nulla di grave per l’attaccante azzurro che partirà con il gruppo per Lipsia. I convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly. Maggio, Tonelli, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens”. Questo quanto comunicato dal sito ufficiale del Napoli. paura per ...

Infortunio Ghoulam - shock Napoli : nuovo stop in allenamento - frattura della rotula : Infortunio Ghoulam – shock Napoli, nuovo grave Infortunio per Ghoulam. Il terzino algerino era sulla via del recupero dopo la rottura del crociato del ginocchio destro rimediata lo scorso novembre. Nell’allenamento di oggi però il giocatore si è di nuovo fermato: si sospetta la frattura della rotura sempre del ginocchio destro. Ghoulam sarà visitato oggi stesso dal Professor Mariani a Villa Stuart. Ecco il comunicato del ...

Napoli - allenamento esilarante : la reazione di Hamsik ed Allan [VIDEO] : Aumenta la consapevolezza in casa Napoli di poter vincere lo scudetto, testa a testa con la Juventus che potrebbe continuare fino al termine del torneo. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo sul campo del Benevento, adesso gli azzurri si preparano per il big match contro la Lazio di Simone Inzaghi che non sta attraversando un ottimo momento, sconfitta casalinga contro il Genoa ed in più caso Felipe Anderson nelle ultime ore. La ...

LAZIO - FELIPE ANDERSON FUORI SQUADRA: FELIPE ANDERSON diserta l'allenamento della LAZIO: non sarà convocato per la trasferta di Napoli dopo le critiche post LAZIO-Genoa e lo scontro verbale con Simone Inzaghi

Napoli : allenamento a parte per Mertens - Callejon e Albiol : Maurizio Sarri spera di recuperare tutti e tre entro sabato sera, quando al San Paolo ci sarà la sfida con la Lazio

Napoli-Bologna - sessione di allenamento pomeridiana per gli azzurri : Il Napoli informa i suoi tanti tifosi di come è andata la giornata di oggi. La squadra si è vista a Castel Volturno per un allenamento di pomeriggio nel centro tecnico azzurro. Gli uomini guidati da Maurizio Sarri si preparano in occasione della partita contro il Bologna di domenica alle ore 15:00 allo stadio ‘San […] L'articolo Napoli-Bologna, sessione di allenamento pomeridiana per gli azzurri proviene da ultimecalcionapoli.it.

Napoli-Atalanta - il report dell’allenamento odierno ed i convocati orobici : Il Napoli ha svolto oggi una seduta di allenamento pomeridiana nel centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la partita dei quarti di finale di Coppa Italia che li vedrà contrapposti domani sera contro l’Atalanta in casa, in quella che sarà una partita secca ad eliminazione diretta. Gli uomini allenati da Maurizio Sarri scenderanno in […] L'articolo Napoli-Atalanta, il report dell’allenamento odierno ed i ...