MWC 2018 | Prototipo di smartphone con superficie coperta al 98% dal Display Vivo Apex

Nubia presenta un concept di smartphone gaming al MWC 2018 : Il team di Nubia ha sfruttato il Mobile World Congress 2018 di Barcellona per annunciare il suo primo concept di smartphone gaming. Ecco le sue feature

Al MWC 2018 brilla Nokia 1 con Android GO : miglior smartphone a meno di 100 euro? : Il MWC 2018 non è solo Samsung Galaxy S9, nuovi Sony Xperia XZ2 e dunque top di gamma ma anche Nokia 1 con Android Go che si candida seriamente ad essere il miglior smartphone di quest'anno con sistema del robottino verde "snellito" a meno di 100 euro. Quali sono i suoi innegabili punti di forza? I non patiti del device all'ultimo grido e magari i neofiti del mondo smartphone potrebbero essere ingolositi proprio dal Nokia 1: il perché è ...

Android Go al MWC 2018 vuole farvi ricredere sugli smartphone da 100 euro (video) : Android GO è un protagonista importante del Mobile World Congress 2018. Nokia 1, Alcatel 1x, ZTE Z50 sono solo alcuni degli smartphone da 100 euro con Android Oreo GO Edition, scopriamoli più da vicino.

Wiko Jerry3 - Lenny5 e Tommy3 annunciati al MWC 2018 : ... ecco le caratteristiche tecniche complete Nel corso delle ultime ore, come si vociferava da qualche settimana a questa parte, l'importante casa produttrice Wiko ha ufficialmente svelato al mondo i ...

Lenovo lancia al MWC 2018 tre nuovi Chromebook a buon mercato : Al Mobile World Congress 2018 di Barcellon Lenovo lancia tre nuovi Chromebook economici: il Lenovo 100e, il Lenovo 300e e il Lenovo 500e. Si tratta di tre dispositivi (di cui due convertibili 2-in-1) dalle caratteristiche abbastanza modeste ma che potrebbero arrivare presto sul mercato italiano con prezzi davvero vantaggiosi.

Vibes Modular al MWC 2018 presenta i suoi nuovi accessori modulari : Vibes Modular ha deciso di sfruttare il Mobile World Congress 2018 per presentare i suoi nuovi accessori per smartphone. Scopriamo insieme quali sono

Al MWC 2018 le proposte per l'auto connessa annunciate da BMW - Seat - Ford - Qualcomm - Continental : ... provvede a scaricare per tempo le mappe del navigatore, o a dispensare la poca banda disponibile a favore di alcune app in background, come quelle per lo streaming musicale, a discapito del download ...

Più di 25 app e giochi Android in offerta sul Play Store per celebrare l'inizio del MWC 2018 : Ci sono più 27 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi oggi sono solo 14 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste un modo migliore per celebrare l'inizio (ufficiale) del MWC 2018?

Nuovi router AVM al MWC 2018 - e i vantaggi della tecnologia Wi-Fi Mesh : Con le tecnologie di band steering e beamforming la rete viene diffusa in maniera efficiente, con vantaggi anche nella qualità video degli streaming. La configurazione di un sistema Mesh è inoltre ...

MWC 2018 : intervista a Carolina Milanesi di Creative Strategies : Con lei abbiamo fatto il punto sulle novita' di Samsung, Huawei, Nokia ma abbiamo parlato anche di intelligenza artificiale, Android Oreo Go e dei nuovi trend che caratterizzano il mondo dei ...

Al MWC 2018 Wiko presenta i nuovi top di gamma Wiko View 2 e View 2 Pro : Nel corso del Mobile World Congress 2018 Wiko ha presentato i suoi nuovi top di gamma, Wiko View 2 e Wiko View 2 Pro, dotati di una notevole somiglianza con Essential Phone, almeno per quanto riguarda il frontale.

Ecco le novità di HMD Global al MWC 2018. Dal Nokia 8 Sirocco al ritorno del Nokia 8110 : Il Mobile World Congress 2018 è arrivato, e come ogni anno l’evento dedicato all’universo mobile che si tiene a Barcellona riesce a catalizzare l’attenzione degli appassionati di tecnologia con la presentazione di prodotti molto attesi che vedremo sul mercato nei prossimi mesi. All’evento non poteva certo mancare HMD Global, la società responsabile del ritorno sul mercato dei dispositivi a marchio Nokia. Ed è proprio in ...

Ulefone T2 Pro - la nostra anteprima del vero borderless da MWC 2018 (video) : Scopri uno degli smartphone più borderless (senza bordi) visti finora. Ulefone T2 Pro è senza cornici, con un display ampio da 6.7 pollici, sensore di impronte sotto lo schermo e molto altro. Uno dei prodotti più belli!

Wiko presenta la sua nuova gamma di prodotti entry levelal MWC 2018 : Al Mobile World Congress 2018 Wiko ha presentato la sua nuova gamma di prodotti, comprendente sei smartphone di varie fasce di prezzo, compresi tre nuovi smartphone con Android Oreo Go Edition.