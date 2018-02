Motocross | Mondiale MXGP 2018 | Antonio Cairoli | è sfida alla leggenda Parte la rincorsa

oasport

: Motocross, Calendario Mondiale 2018: tutte le date e gli orari. Il programma completo e come vederlo in tv… - MatteoMarchini5 : Motocross, Calendario Mondiale 2018: tutte le date e gli orari. Il programma completo e come vederlo in tv… - OA_Sport : #Motocross #Mondiale 2018: tutte le informazioni sul prossimo mondiale di Motocross con il nostro Antonio Cairoli... -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Trentadue anni all’anagrafe. 83 Gran Premi vinti nel. 145 podi conquistati. 9 titoli iridati in bacheca. Stiamo parlando, ovviamente, di, ladellanato a Patti in provincia di Messina che, numerimano, è già di diritto nel Gotha del. Un campione senza tempo che è reduce dal suo ennesimo trionfo nel campionato del mondo ma che, a quanto pare, non ha la minima intenzione di smettere. Anzi, inizia il suocon un obiettivo quanto mai affascinante: raggiungere a quota 10 titoli il più grande di tutti i tempi, il belga Stefan Everts. Everts, infatti, ha saputo costruire la suacon 6 titoli in MX1, 3 in 250 e 1 in 125 nella sua lunga carriera., invece, ne ha 2 in, 5 in MX1 e 2 in MX2. Unache è possibile, se il siciliano sarà in grado di condurre unsenza errori e, ...