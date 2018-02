MONICA GUERRITORE CONTRO GIORGIA MELONI Otto e Mezzo | la sfuriata | “basta parlare per

Lucia Lavia : «Mia madre MONICA GUERRITORE più femmista di me» : Sarà lo sguardo, così concentrato. Sarà il tono di voce, così appassionato. Sarà l’ovale del volto, quando si solleva i capelli. A 26 anni appena compiuti, Lucia Lavia ricorda molto da vicino sua mamma, Monica Guerritore. C’è chi in lei vede anche tracce di papà, Gabriele Lavia. Oggi però, mentre cammina avanti e indietro alta, elegante e un po’ «recitativa», queste non si vedono. Forse, come spiega lei, la somiglianza paterna sta più nel ...

CORTINAMETRAGGIO 13 - MONICA GUERRITORE e Enzo D'Alò per i premi Generation Future : La scelta di premiare e proporre progetti che abbiano come protagonisti dei ragazzi o che, per modalità espressive e narrative siano affini al loro mondo, nasce dalla necessità di diffondere messaggi ...

MONICA GUERRITORE e Enzo D'Alò a Cortinametraggio per il Premio Generation Future : La scelta di premiare e proporre progetti che abbiano come protagonisti dei ragazzi o che, per modalità espressive e narrative siano affini al loro mondo, nasce dalla necessità di diffondere messaggi ...

Buon compleanno Christian de Sica - MONICA Guerritore… : Buon compleanno Christian de Sica, Monica Guerritore… …Walter Mondale, Robert Duvall, Luciano Nizzola, Juan Carlos I, Maurizio Pollini, Franco Piperno, Diane Keaton, Giuseppe Materazzi, Chicco... L'articolo Buon compleanno Christian de Sica, Monica Guerritore… su Roma Daily News.