Mobile marketing | che succede quando la tecnologia è troppa?

programmatic-italia

: Oggi nella nostra rassegna parliamo di #mobilemarketing e delle novità di #Snapchat e #YouTube - Engage_Magazine : Oggi nella nostra rassegna parliamo di #mobilemarketing e delle novità di #Snapchat e #YouTube - archivetro : RT @VisionLabApps: #MobileWorldCongress 2018: attese più di 100.000 persone. Presenti oltre 2.300 espositori, provenienti da 208 Paesi di… - AmerigoMarcelli : La #Samsung punta tutto sulla #fotocamera creando un mostro di telefono forse tra i migliori mai prodotti per quant… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Novità per lo streaming su YouTube YouTube ha annunciato una serie di nuove funzionalità volte a migliorare l'esperienza di streaming in diretta sia per i creatori di video che per i loro spettatori. ...