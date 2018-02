Milano Comune | tornano i corsi di formazione gratuiti e i tirocini

Milano - centri sociali impuniti dal Comune : Le occupazioni abusive dei centri sociali continuano ad essere impunite. A Milano 'omai non si nascondono nemmeno più in Via Esterle dove da oltre un anno gli ex bagni pubblici sono occupati dai ...

Maltempo Milano : il Comune potenzia i servizi per i senzatetto : In vista dell’ondata di gelo prevista per il fine settimana, il Comune di Milano potenzierà i servizi per i senza fissa dimora e per le persone in difficoltà. Saranno 2.700 i posti dedicati all’accoglienza notturna nelle strutture del territorio comunale durante tutto il prossimo weekend. Il Comune si prepara così ad affrontare il freddo intenso dei prossimi giorni e a garantire un rifugio a chiunque ne avrà ...

Ema : Olanda - 'siamo pronti - yes we can'. Comune di Milano - il ricorso è fondato e ricevibile : "Abbiamo accolto una delegazione degli europarlamentari oggi qui ad Amsterdam e possiamo assicurarvi che l'Olanda è pronta per accogliere l'Ema". Lo ha detto il vicepremier olandese Hugo De Jonge alla ...

Ema : eurodeputati ad Amsterdam. Comune di Milano - il ricorso è fondato e ricevibile : La delegazione della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, guidata dall'europarlamentare Giovanni La Via, è ad Amsterdam per una missione di sopralluogo nei locali temporanei e definitivi che l'...

Ema - Consiglio Ue : irricevibile ricorso Comune Milano | Europarlamentari ad Amsterdam : "Poche risposte dall'Olanda" : Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l'Ema ad Amsterdam non può essere accolta perché lo stesso Consiglio "non può essere considerato l'autore della decisione"

Smog - Comune di Milano : valori di PM10 rientrati - domani stop alle misure : I livelli delle polveri sottili PM10 sono scesi a Milano sotto il limite di 50 microgrammi per metro cubo, secondo quanto registrato dalle centraline Arpa nell’area urbana e metropolitana il 19, 20 e 21 febbraio. Il PM10, nelle tre giornate, si è attestato rispettivamente su 24.2 microgrammi, 46.7 microgrammi e, ieri, su 43.6 microgrammi. Sono quindi revocate, fa sapere il Comune di Milano, a partire da domani, le misure di contenimento delle ...

Ema - il Consiglio europeo ribatte al Comune di Milano : "Ricorso irricevibile" : L'ufficio giuridico sulla sospensiva presentata da Palazzo Marino. Ora si attende la decisione del Tribunale

Ema : Comune di Milano insiste e valuta altre azioni legali : Milano, 21 feb. (AdnKronos) – La ‘guerra’ tra Milano e Amsterdam nella partita per l’assegnazione dell’Agenzia del farmaco non è finita: “non si escludono altre iniziative dopo la denuncia alla Corte dei Conti nei confronti della Commissione europea e dell’Ema che, non può decidere in autonomia; si prenderebbero una grande responsabilità nell’andare avanti rispetto a una sede che non è stata ...

Milano. Qualità e la tutela del buon lavoro negli appalti del Comune : Milano sempre più attenta alla salvaguardia del lavoro e dei lavoratori negli appalti pubblici gestiti dal Comune. Firmato il protocollo

Milano : bonifica de ‘La Goccia’ - Consiglio Stato dà ragione a Comune : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Si chiude a favore dell’amministrazione comunale di Milano il lungo iter giudiziario riguardante la bonifica dell’area della Bovisa denominata ‘La Goccia’. Il Consiglio di Stato, che nel luglio del 2016 aveva concesso la sospensiva dei lavori richiesta dal Comitato La G