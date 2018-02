Milano Centinaia di posti liberi nelle strutture per i senza dimora

Solidarietà per i senza tetto - da Milano a Roma centinaia di posti letto in più : In molte città attivi i Piani freddo per l’assistenza alle persone che vivono in strada, appello ai cittadini perché segnalino le persone che non si recano nelle strutture pubbliche

Maltempo : Comune Milano - centinaia posti liberi in strutture per senzatetto : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Sono ancora alcune centinaia i posti liberi nelle strutture del territorio milanese adibite all’accoglienza dei senza fissa dimora. La capacità dei centri è stata potenziata fino ad arrivare a circa 2.700 posti letto a disposizione per l’intera settimana in cui è previs