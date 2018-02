Milan-Inter restano pochi biglietti Si va verso il tutto esaurito

Fs - Ciufer : ripristinare Intercity Crotone-Milano : ... sono passati tanti anni, gli autobus dei privati avanzano e con essa l'esasperazione dei cittadini della costa jonica calabrese per il mancato collegamento con il resto del "Mondo". Ecco Il ...

Milan-Inter sempre più internazionale : evento imperdibile per gli stranieri : Milan-Inter, in programma il prossimo 4 marzo, è una vera attrazione per gli appassionati stranieri L'articolo Milan-Inter sempre più internazionale: evento imperdibile per gli stranieri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La bandiera dell'Inter Beppe Bergomi ammette : 'Sono nato Milanista' : A Che Fuori Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, nella puntata andata in onda lunedì 26 febbraio, la bandiera dell'Inter Giuseppe Bergomi ha dovuto ammettere quale fosse in realtà la sua squadra del ...

MEET - a Milano il primo centro internazionale per la cultura digitale : MEET, a Milano il primo centro internazionale per la cultura digitale Lo Spazio Oberdan, nel capoluogo lombardo, sarà la sede del centro, nato dalla collaborazione tra Fondazione Cariplo e la piattaforma di innovazione MEET the Media Guru. La missione è provare a colmare il digital divide in Italia in una logica di incontro e ...

Milan - Gattuso prepara il sorpasso. Ma l'Inter di Spalletti può giocare il jolly : Dal +18 alla 15esima giornata all'eventuale e possibile sorpasso, visto il calendario di Inter e Milan. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come a Milano ci sia un clima rovente in vista del derby di domenica sera. 'La classifica dice +7 per Spalletti, gap che ha toccato un massimo di 18 punti alla 15a. Ma non è l'unico ...

Inter - Berti : 'Spalletti - è Karamoh l'uomo derby. Milan rianimato da Gattuso' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'ex nerazzurro, Nicola Berti, parla del derby e spiega come la mossa a sorpresa per Luciano Spalleti potrebbe essere Karamoh. A quel punto Gattuso dovrebbe trovare delle contromisure, afferma ...

Inter - riecco Icardi : il Milan per tornare a segnare e allontanare le 'chiacchiere' : Un mese di stop , un mese senza gol , un mese di chiacchiere : reti e rumors, esultanze e mercato, tutto il mondo, calcistico, di Mauro Icardi . Partiamo dal gol: la sua assenza ha abbassato la media ...

Milan - la rivoluzione di Gattuso/ Ritmo Champions e boom di Cutrone : “Fu scartato dall'Inter” : Milan, la rivoluzione di Gattuso: i rossoneri hanno un Ritmo Champions. boom di Cutrone: “Fu scartato dall'Inter”. Lo rivela il primo presidente del giovane attaccante...(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:43:00 GMT)

A Milano nasce MEET - centro Internazionale per la Cultura Digitale : ...della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano si terrà la prima lecture immersiva alla MEET the Media Guru con il guru statunitense dell'intelligenza artificiale applicata al mondo del ...

MWC 2018 : intervista a Carolina Milanesi di Creative Strategies : Con lei abbiamo fatto il punto sulle novita' di Samsung, Huawei, Nokia ma abbiamo parlato anche di intelligenza artificiale, Android Oreo Go e dei nuovi trend che caratterizzano il mondo dei ...

Digitale - a Milano nasce 'Meet' il primo centro internazionale sulla cultura digitale : ... quando in realtà saperi diversissimi e apparentemente distanti come le arti visive, l'ingegneria, la scienza, la musica, il design, la genetica, la medicina vivono di contaminazioni reciproche, che ...

Derby anche nei videogiochi : le leggende di Milan e Inter disponibili su PES : Domenica 4 marzo è in programma Milan-Inter: gli appassionati potranno giocare la sfida su PES 2018 L'articolo Derby anche nei videogiochi: le leggende di Milan e Inter disponibili su PES è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Brignola - il '99 'Robben' di Benevento che fa impazzire l'Inter e sogna il Milan : Prima di chiosare con un modello, un idolo nel mondo del calcio moderno , e di una confessione sul tifo : 'Mi sono sempre ispirato a Robben, guardavo solo lui. In casa però siamo tutti tifosi ...