Migranti | Minniti | flussi si possono governare | non cancellare

Migranti - Minniti contestato : Assassino : "Assassini! Mio nonno e mio padre erano partigiani. So bene come si devono trattare i nazisti. Ditelo a quel bastardo di Minniti". Così un uomo in sedia a rotelle ha apostrofato il ministro dell'Interno, avvicinandosi al palco della prima conferenza nazionale degli operatori Sprar, che si è tenuto a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica.Il contestatore si è scagliato contro i campi della Libia dove vengono ...

Minniti : 8° mese di calo arrivi Migranti : 8.45 Parlando di migranti a Uno Mattina, il ministro degli Interni, Marco Minniti ha detto: "Il dato di oggi ci dice che al momento,parliamo sempre di situazioni delicatissime, la situazione è sotto controllo: siamo all'ottavo mese consecutivo di un dato meno degli arrivi nel nostro Paese: a febbraio siamo a circa il 90% in meno rispetto al 2017.Vedremo alla fine del mese". "Io non credo a quelli che dicono di avere la bacchetta magica".E ha ...

Migranti - Gentiloni : “Ascoltiamo Bonino ma grazie a Minniti abbiamo acceso i riflettori sui diritti umani in Libia” : “Nel 2017 abbiamo dimostrato che si possono infliggere colpi durissimi al racket dei trafficanti di esseri umani, e lo abbiamo fatto da soli, l’Ue ha solo preso atto, anche se la Germania ci è stata vicina. E chi ci dice di fare attenzione ai diritti umani, non solo gli diciamo che fa bene a dirlo, come la nostra preziosa alleata Emma Bonino, ma aggiungiamo che senza l’intesa tra Italia e Libia e al lavoro di Minniti non ...

Elezioni - Renzi : “Migranti? Non condivido linea della Bonino. Quella di Minniti è molto più seria” : “Migranti? Non condivido la linea di Emma Bonino. Quella di Minniti, invece, è molto solida, sta aiutando l’Italia ed è molto più seria e credibile di altre. Per risolvere il problema dell’immigrazione, bisogna bloccare le partenze, cosa che ha fatto Minniti. Io sono orgoglioso del suo lavoro”. Sono le parole del leader del Pd, Matteo Renzi, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex presidente del Consiglio respinge duramente l’ipotesi di un flop del ...

Migranti - Minniti : Ho fermato gli sbarchi perché avevo previsto l'attacco di Traini : "Traini, l'attentatore di Macerata, l'avevo visto all'orizzonte dieci mesi fa, quando poi abbiamo cambiato la politica dell'immigrazione". In un colloquio con Repubblica, il ministro dell'Interno, Marco Minniti, rivendica di aver alzato il livello di guardia prima ancora che esplodesse la rabbia. "Fermando gli sbarchi, costruendo la legalità e la sicurezza abbiamo fatto capire qual è il confine ...

Migranti - Salvini : 'Minniti ha ridotto sbarchi ma non basta' : 'Quando c'era la Lega al governo facevamo i respingimenti e l'Ue ci richiamava ma noi difendevamo il nostro Paese. Minniti li ha fatti sbarcare un pò di meno ma tutti gli ultimi governi hanno portato ...

Minniti - avanti Centro Migranti Macomer : CAGLIARI, 18 GEN - Va avanti il progetto per la realizzazione del Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) a Macomer, nel Centro della Sardegna. La conferma è arrivata oggi, a margine dell'incontro ...

Minniti-Pigliaru - integrare i Migranti : NUORO, 18 GEN - "Il nostro compito non è bloccare il flusso migratorio verso le nostre coste ma governare il processo". Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, ...

Gratteri boccia la strategia di Minniti sui Migranti Il procuratore di Catanzaro : "Non è da Paese civile" : "Personalmente la strategia di Minniti non mi è piaciuta perchè non è da Stato civile e occidentale far costruire delle gabbie sulle coste della Libia per impedire che gli immigrati partano. Quello è ...

Migranti - Gratteri contro Minniti : “Non è da Stato civile far costruire gabbie in Libia per bloccare le partenze” : A Nicola Gratteri l’accordo stretto dall’Italia con il governo di Tripoli per fermare i flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale non piace. E non usa mezzi termini per dirlo: “La strategia di Minniti non mi è piaciuta – ha detto il Procuratore capo di Catanzaro interviStato su La7 – perché non è da Stato civile e occidentale far costruire delle gabbie sulle coste della Libia per impedire che gli ...

Pacco nascosto di Minniti Accogliere i Migranti costerà altri 640 milioni : L' ultimo atto del ministro dell'Interno Marco Minniti è destinato a favorire i progetti di integrazione degli immigranti sul territorio nazionale. Nelle scorse settimane il titolare del Viminale più volte si era lasciato scappare che i fenomeni migratori non dovevano essere trattati come emergenziali piuttosto invece come eventi strutturali. Insomma bisognava conviverci nella quotidianità. Ed ecco che alle parole sono seguiti i fatti. ...

Conferenza stampa Gentiloni/ Diretta streaming video : "sui Migranti - la strada di Minniti è quella giusta" : Conferenza stampa Paolo Gentiloni: Diretta streaming video, il bilancio di fine anno del Presidente del Consiglio. Elezioni 2018 e 'traghettamento'.

Migranti - Berlusconi boccia Minniti : Politica assolutamente errata : "Quando la percentuale dei votanti scende sotto il 50% è in pericolo la democrazia". A dirlo è Silvio Berlusconi ospite a Coffee break su La7. Il leader di Forza Italia cita l'affluenza alle regionali siciliane di novembre e ritiene che "tra gli astensionisti molti siano di centrodestra".Poi l'ex premier fa il punto sul consenso del partito. "Al momento i sondaggi danno Forza Italia ...