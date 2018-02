“Mi ha strusciato addosso il suo c***” Un altro caso choc nel mondo della tv Lui uno

caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2018) Se la fine del 2017 è stata contraddistinta dagli scandali sessuali di Hollywood, il 2018 non sembra essere da meno. Dopo essere finito nei guai l’amatissimo, quanto folle (almeno così dicono) James Franco, ora è la volta anche di Ryan Seacrest. Per chi non sapesse, Ryan è uno dei più noti presentatori americani, conduce molti spettacoli radiofonici e televisivi, tra cui il noto talent show televisivo American Idol e il programma radiofonico American Top 40, trasmesso da Premiere Networks. È inoltre produttore televisivopopolare serie Keeping Up with the Kardashians. Ora però Seacrest è finito nei guai e l’accusa è sempre la stessa: molestie sessuali. Suzie Hardy, un’attrice collega di Ryan Seacrest, ha inviato una lettera a Variety dove rivela i particolari disgustosi delle molestie delle quali sarebbe stata vittima tra il 2007 e il 2009, quando ha lavorato insieme al ...