Meteo | arriva Big Snow | da domani neve e gelo al Centro Nord | anche a Milano

Meteo - arriva Big Snow : da domani neve e gelo al Centro Nord : arriva Big Snow. Nei prossimi giorni, tra mercoledì e giovedì per la precisione, ecco che una perturbazione atlantica raggiungerà il nostro Paese. LEGGI ANCHE...

Meteo - all’estremo Sud c’è l’altra Italia : per Calabria - Sicilia e metà Sardegna il BURIAN è un miraggio - temperature di +18°C e domani arriva lo scirocco : Mentre l’Italia è nel congelatore per l’eccezionale ondata di BURIAN che ha imbiancato ieri Roma e oggi Napoli e Bari, oltre a seppellire la costa adriatica con oltre 30cm ad Ancona (da tre giorni sottozero, oggi minima di -4°C e massima di -1°C in riva al mare!), all’estremo Sud c’è tutto un altro clima. Soprattutto la Sicilia sud/orientale sta vivendo questi giorni con un clima primaverile, dopo i +17°C di ieri tra ...

Allerta Meteo Veneto : arriva la neve - dichiarato lo stato di attenzione : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio, sulla base delle previsioni Meteo elaborate dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per neve, da riconfigurare, a livello locale, in pre allarme o allarme a seconda dell’intensità delle nevicate, dalla mezzanotte di domani alle 14 di venerdì 2 marzo 2018. In considerazione della prevista ...

Meteo marzo 2018 : dopo la tempesta arriva l'estate : Previsioni Meteo marzo 2018: con la fine di febbraio e l'inizio di marzo la primavera astronomica si fa sempre più vicina, eppure guardando fuori dalla finestra e vedendo il Burian regnare incontrastato intorno a noi è difficile proiettarsi con la mente all'equinozio di primavera. Viene spontaneo, quindi porsi alcune domande. Quali sono le tendenze Meteorologiche per marzo 2018? Quanto durerà ancora questa ondata di freddo dalla Siberia? Qual è ...

Bologna - previsioni Meteo : dopo Burian arriva la primavera : E nel weekend del 10 e 11 marzo temperature fino a 16 gradi ECONOMIA La Perla è stata venduta. Ma non ai cinesi Ad acquistare il 100% delle azioni della griffe bolognese è il fondo olandese Sapinda. ...

Allerta Meteo Abruzzo - arriva il gelido Burian : scuole chiuse domani in molti Comuni e Capoluoghi [ELENCO] : Con il passare delle ore e l’avvicinarsi di neve e gelo, aumentano i Comuni che per la giornata di domani hanno deciso per la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado. chiuse le scuole nei quattro capoluoghi di regione. Sospesa l’attività didattica anche nei tre atenei. Anche a Teramo, dopo L’Aquila, Pescara e Chieti, il commissario prefettizio ha deciso per domani di sospendere le attività didattiche. Nei ...

Allerta Meteo Piemonte : arriva il ‘freddo anomalo’ - temperature fino a -16°C : “Freddo anomalo”, con temperature molto al di sotto delle medie del periodo. Vale per tutta il Piemonte la situazione meteorologica dei prossimi giorni, riassunte in due parole nel bollettino meteoidrologico di Arpa. Dopo le deboli nevicate di oggi, da domani il cielo tornerà sereno, ma il freddo si farà sentire, all’inizio della settimana con minime a -8/-10 in pianura, -16 alla quota di 2.000 metri. Le nuvole dovrebbero ...

