Meloni | la prima cosa che farò e’ raddoppiare pensioni d’invalidità

Meloni - Berlusconi dica nome del premier prima del voto : ANSA, - MILANO, 24 FEB - "Circolano nei corridoi frasi che non mi piacciono, posso solamente chiarire che voti per fare governi con gente che si è fatta eleggere nella barricata opposta alla nostra ...

Giorgia Meloni a Domenica Live/ Centrodestra - da Macerata all'orrore delle foibe : sarà la prima premier donna? : Giorgia Meloni a Domenica Live nello spazio Elezioni 2018: Centrodestra, immigrazione e programmi, la leader di Fratelli d'Italia sarà premier?.

Elezioni - Meloni (FdI) : “Tajani? Non è il nostro candidato. Berlusconi dica i nomi prima del voto” : prima boccia l’ipotesi Tajani premier, evocata da Berlusconi, poi Giorgia Meloni smentisce pure di aver parlato con lo stesso leader di Forza Italia e con Salvini di due altri possibili candidati per Palazzo Chigi. “Io gioco a carte scoperte, se fossi in Berlusconi dichiarerei prima i nomi, in modo che gli elettori li conoscano, come ha fatto Fratelli d’Italia“, ha rivendicato la leader del partito, replicando ...

Meloni : M5S si adegua a Prima Repubblica : 19.00 "Le 'convergenze programmatiche' di cui parla Di Maio tradiscono due verità: il il M5S sa che non avrà la maggioranza per governare da solo, confermando che se il 4 marzo non dovesse vincere il centrodestra, ci sarà il caos; nel momento in cui parla di inciuci e accordi il M5S diventa come un qualunque partito della Prima Repubblica".Così Giorgia Meloni, leader di FdI, su Facebook. "I nostri candidati -aggiunge- firmeranno anche ...

Torino - ‘Prima gli italiani’ anche al Museo. I patrioti Meloni e Salvini si mobilitano : “Delirante promozione del Museo Egizio di Torino: paghi un biglietto e ne prendi due se hai la carta d’identità araba”. E’ quanto denuncia sulla sua pagina Facebook Giorgia Meloni, la condottiera di Fratelli d’Italia, concludendo con il mantra – scritto a caratteri cubitali, nel caso non fosse ben chiaro – “prima gli italiani”. A darle manforte Matteo Salvini, leader del carroccio, per cui si tratta chiaramente di “razzismo ...