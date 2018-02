”Me lo ha detto prima di andare all’Isola” L’ex ‘affonda’ Paola Di Benedetto Dettagli

caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2018) “Potrei anche perdonarla, perché è una persona cui voglio bene. Ma, dopo tutto quello che ho visto, ho troppo rispetto e stima verso me stesso per riprenderla al mio fianco”. A parlare il calciatore Matteo Gentili, ex della naufragadi Bene. La concorrente, che fino a qualche settimana fa mostrava grande interesse nei confronti di Francesco Monte, è stata accusata dal suo ex di aver mentito spudoratamente. I due, infatti, dopo aver troncato la loro relazione nello scorso anno, si sarebbero rivisti per un incontro chiarificatore nei primi giorni di gennaio, quando l’ex madre natura, ancora innamorata di Gentili, avrebbe confermato la sua volontà di ricominciare là dove tutto si era interrotto. Tutte bugie secondo gentili, perché la bellanon ha aspettato tanto a lanciarsi tra le braccia di Francesco Monte, il naufrago che è ha abbandonato ...