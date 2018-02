adnkronos

: Mazda sfida l'elettrico con i nuovi benzina Sky-Active-X - Sicinform : Mazda sfida l'elettrico con i nuovi benzina Sky-Active-X - AndreaCortiAC : Mazda: sfida all'elettrico con i nuovi benzina Sky-Active-X - naturaeambiente : Mazda: sfida all'elettrico con i nuovi benzina Sky-Active-X -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Come appunto lo SKYACTIV-X , primo motore adi serie al mondo che impiega l'accensione per compressione , in cui la miscela aria/si accende spontaneamente quando compressa dal pistone.