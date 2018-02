Matteo Salvini sta veramente cedendo alla corte di CasaPound? : Matteo Salvini è andato a pesca di voti nell'estrema destra o no? L'abboccamento tra il leader della Lega e quello di CasaPound ha generato non pochi imbarazzi nel centrodestra, tanto che Salvini è stato costretto a ridimensionare il corteggiamento e ad assicurare di non essere a caccia del voto di altri. Tutto comincia con l'offerta di CasaPound, raccontata da Repubblica. "Se ...

Antonio Socci : perché noi cattolici stiamo con don Matteo Salvini : È il mondo alla rovescia. In Piazza Duomo, a Milano, nel corso degli anni si è visto di tutto: dalle bandiere rosse delle manifestazioni comuniste ai sit-in Lgbt con bandiere arcobaleno fino alle folle di ...

Elezioni - Casapound : “Pronti a sostenere un governo di Matteo Salvini”. Il leader della Lega : “Dal 5 marzo parlo con tutti” : Casapound annuncia il sostegno ad un esecutivo che veda Matteo Salvini a Palazzo Chigi e Alberto Bagnai, candidato del Carroccio, al ministero del Tesoro. È questo l’esecutivo che ha in mente Simone Di Stefano, il leader del movimento di estrema destra: un governo “sovranista che porti l’Italia fuori dall’Euro e blocchi l’immigrazione” che non può avere “Tajani come premier e Brunetta ...

Elezioni - Matteo Salvini : Casapound? Dopo il 5 marzo incontro tutti : "Mi occupo di Lega e di centrodestra, lavoro perché gli italiani scelgano un governo di centrodestra a guida leghista. Tutto quello che accade fuori non mi interessa. Non vedo l'ora di essere messo ...

Matteo Salvini da Massimo Giletti : 'La polemica sul rosario del vescovo? Nessuno si deve offendere' : 'Nessuno si deve offendere se rivendico la nostra cultura'. Matteo Salvini , ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena , su La7, torna sulla polemica con il Vescovo di Milano sull 'uso dei simboli ...

Elezioni Politiche Domattina Matteo Salvini all'Hotel Valentino a Terni : Per Matteo Salvini sarà anche l'occasione di affrontare la questione relativa alla crisi politica, sociale ed economica di Terni, chiamata anticipatamente al voto dopo le dimissioni del sindaco ...

'Enorme testa di ca**o' - il Big insulta Matteo Salvini : finisce malissimo : 'Il professor' testa si diverte a insultarmi. E questo insegna all'Università Bocconi di Milano...'. Matteo Salvini è molto arrabbiato, e la cosa è comprensibile. Il professore Salvo testa mostra ...

Matteo Salvini - i due segnali sul palco della svolta radicale : impugna un rosario e indossa la cravatta : Il comizio di Matteo Salvini in piazza Duomo ha rappresentato una svolta radicale per il leader leghista. L'accelerata non è stata solo politica, visto che dal palco non ha solo ribadito la sua ferma volontà di puntare a palazzo Chigi, con tanto di giuramento davanti agli italiani. Il leghista ha mostrato due segni finora poco ...

Matteo Salvini - dal palco cita Pasolini : 'Antifascismo serve a distrarre le masse' : Matteo Salvini apre in piazza Duomo, a Milano, la manifestazione 'Prima gli italiani'. Dal palco il leader della Lega ha contestato le altre piazze, quelle antifasciste, parlando di 'processo ai ...

Tensione al comizio di Matteo Salvini a Pisa : scontri tra antagonisti e polizia | Foto e video : Disordini a Pisa per il comizio del leder della Lega. Un gruppo di antagonisti è entrato in contatto con alcuni militanti leghisti. La polizia è intervenuta per fermare i manifestanti, che hanno reagito lanciando sassi e bottiglie. Allerta per le manifestazioni previste domani

Matteo Salvini - vietato farlo parlare : la vergogna dei centri sociali a Pisa - guerriglia rossa contro la polizia : vietato far parlare Matteo Salvini e Giorgia Meloni : questa passerà alla storia come la campagna elettorale della 'violenza antifascista'. È di 7 manifestanti fermati e 2 feriti il bilancio degli ...

