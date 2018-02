Matteo Salvini - lettera di una mamma adottiva/ "Fai vivere i miei figli nel terrore” : lui replica "Sbaglia” : Polemica tra Matteo Salvini e una mamma adottiva: nel post su Facebook la donna lo accusa di "far vivere il terrore" i suoi figli per i tanti insulti dalla strada. Lui replica, "sbaglia"(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:50:00 GMT)

La bandiera neonazista al comizio di Matteo Salvini? Non è neonazi. E il sostenitore della Lega “trolla” tutti : Dopo la manifestazione organizzata dalla Lega in piazza Duomo a Milano sabato, dove Matteo Salvini ha giurato sul Vangelo, è circolata in Rete la foto di un ragazzo presente tra i sostenitori con cappellino rosso in testa della campagna elettorale di Donald Trump e in mano una bandiera verde con quattro “K”, che ricorda la Reichskriegsflagge nazista. La notizia è stata ripresa anche da alcuni giornali, che hanno titolato ...

Matteo Salvini contro Jean-Claude Juncker : 'Ama i caffè corretti e anche altro' : In prima linea contro l'euro-burocrate Jean-Claude Juncker c'è Matteo Salvini . Già, perché recentemente il presidente della Commissione europea ha profetizzato per l'Italia post 4 marzo la mancanza ...

"Matteo Salvini - sono mamma adottiva di due bimbi africani. Vivono nel terrore per colpa tua" : "Caro Salvini, sono una mamma adottiva di due splendidi bambini africani. Volevo ringraziarla perché sta regalando ai miei figli dei momenti di terrore davvero fuori dal comune". Inizia così la lettera di Gabriella Nobile, apparsa su Facebook e condivisa in meno di due giorni oltre 20 mila volte.La donna nel post racconta le paure dei suoi bambini, di 7 e 12 anni, e gli insulti subiti dai coetanei, in un clima di odio razzista che ...

Matteo Salvini : giurando su Vangelo e Costituzione - si è fregato da solo : Sinceramente non mi aspettavo che Matteo Salvini rispolverasse l’antico giuramento di Pontida rubando anche quello, oltre che la Lega, a Umberto Bossi, ormai rimasto a mani nude. Da Pontida a Milano. Là la cornice fu un’abbazia attorno ad un vescovo-abate, tutti decisi a lottare per la propria indipendenza, qui lo scenario è la piazza di Milano con il Duomo chiuso al nuovo leghista, che giura con il Rosario, il Vangelo e la Costituzione. ...

Matteo Salvini sta veramente cedendo alla corte di CasaPound? : ... candidato premier di CasaPound, a Radio24 che fissa anche qualche 'paletto': no a Tajani premier né a Brunetta ministro e Salvini premier e Alberto Bagnai all'economia. 'Siamo pronti a sostenere il ...

Antonio Socci : perché noi cattolici stiamo con don Matteo Salvini : È il mondo alla rovescia. In Piazza Duomo, a Milano, nel corso degli anni si è visto di tutto: dalle bandiere rosse delle manifestazioni comuniste ai sit-in Lgbt con bandiere arcobaleno fino alle folle di ...

Elezioni - Casapound : “Pronti a sostenere un governo di Matteo Salvini”. Il leader della Lega : “Dal 5 marzo parlo con tutti” : Casapound annuncia il sostegno ad un esecutivo che veda Matteo Salvini a Palazzo Chigi e Alberto Bagnai, candidato del Carroccio, al ministero del Tesoro. È questo l’esecutivo che ha in mente Simone Di Stefano, il leader del movimento di estrema destra: un governo “sovranista che porti l’Italia fuori dall’Euro e blocchi l’immigrazione” che non può avere “Tajani come premier e Brunetta ...

Elezioni - Matteo Salvini : Casapound? Dopo il 5 marzo incontro tutti : "Mi occupo di Lega e di centrodestra, lavoro perché gli italiani scelgano un governo di centrodestra a guida leghista. Tutto quello che accade fuori non mi interessa. Non vedo l'ora di essere messo ...

Matteo Salvini da Massimo Giletti : 'La polemica sul rosario del vescovo? Nessuno si deve offendere' : 'Nessuno si deve offendere se rivendico la nostra cultura'. Matteo Salvini , ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena , su La7, torna sulla polemica con il Vescovo di Milano sull 'uso dei simboli ...

Elezioni Politiche Domattina Matteo Salvini all'Hotel Valentino a Terni : Per Matteo Salvini sarà anche l'occasione di affrontare la questione relativa alla crisi politica, sociale ed economica di Terni, chiamata anticipatamente al voto dopo le dimissioni del sindaco ...

'Enorme testa di ca**o' - il Big insulta Matteo Salvini : finisce malissimo : 'Il professor' testa si diverte a insultarmi. E questo insegna all'Università Bocconi di Milano...'. Matteo Salvini è molto arrabbiato, e la cosa è comprensibile. Il professore Salvo testa mostra ...

Non è l’arena/ Anticipazioni e ospiti : Luigi Di Maio e Matteo Salvini (25 febbraio) : Non è l'arena, Anticipazioni e ospiti 25 febbraio: a pochi giorni dalle elezioni del 4 marzo, Massimo Giletti intervista Luigi Di Maio e Matteo Salvini.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:19:00 GMT)