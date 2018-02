Marzo Donna | una rete di opportunità con 30 iniziative tra percorsi | eventi e

8 Marzo - Festa della Donna 2018 : le proposte benessere dei centri QC Terme : Se pensiamo alla Donna, la immaginiamo indaffarata, la ricordiamo comperare regali e metterci in ciascuno il cuore, tenere a mente i gusti delle persone e d’improvviso, sorprenderle. Le donne raccolgono amore e lo trasformano in vita. Donne che fanno la spesa, che rincasano dal lavoro, preparano la cena, addormentano i figli, misurano la febbre, danno un bacio sulla fronte, infondono coraggio, curano le ferite, anche quelle del ...

Festa della Donna : bisognerebbe celebrarla domani 28 febbraio o l’8 Marzo? : Il 23 febbraio (anche se le fonti non son concordi e alcuni citano il 28 febbraio) e non l’8 marzo è il giorno in cui bisognerebbe celebrare la Festa delle Donne. Sabino Maria Frassà e Nicla Vassallo per il Think-tank Ama Nutri Cresci hanno deciso di proporre una riflessione riguardo al significato di una giornata dal significato quantomai complesso e attuale. Nicla Vassallo, che da poco ha pubblicato il libro “La Donna non ...

8 Marzo : Promozioni speciali nei comprensori sciistici della Valle d'Aosta per festeggiare la Festa della Donna : Un biglietto d'ingresso per accedere alle meraviglie del comprensorio sciistico che regala emozioni e spettacoli unici. Basta recarsi alle biglietterie delle Funivie Piccolo San Bernardo per ...

**Verso il 4 Marzo : Moncalieri è donna** : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – Moncalieri è donna. Nel collegio uninominale Camera della città piemontese si sfideranno infatti quattro candidate: Roberta Cavuoti, la più giovane, per i Cinquestelle, 25 anni, esperta di diritto delle imprese; Erika Faienza, quarant’anni, di Liberi e uguali, moglie del sindaco Pd di Grugliasco, in passato alla guida del comitato di controllo del termovalorizzatore del Gerbido; Laura Pompeo, del Pd, 52 ...

Parov Stelar a Milano nel 2018 per la Festa della Donna : biglietti in prevendita per lo show dell’8 Marzo : Parov Stelar a Milano nel 2018 approda all'Alcatraz per festeggiare tutte le donne. Si prospetta quindi una serata di grande divertimento, con un soft drink offerto a tutte le donne maggiorenni che si presenteranno con regolare biglietto d'ingresso. Le dame presenti saranno omaggiate con un Chupito gratis. I biglietti per assistere al concerto di Parov Stelar sono attualmente in prevendita su Vivaticket e TicketOne. Nel primo caso, si può ...

Una Vita spoiler Marzo : Mauro tradisce Teresa con un'altra donna - ecco chi è Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Una Vita, la soap di Canale 5, che ha appena annunciato Mauro minacciare Cayetana con un'arma da fuoco [Video]. Gli ultimi spoiler rivelano che Mauro tradira' Teresa dopo aver passato una notte brava. Ma andiamo a svelare cosa accadra', continuando a leggere qui sotto. Anticipazioni Una Vita: Mauro e Teresa divisi da Sara Le anticipazioni delle puntate di Una Vita in onda nei prossimi ...