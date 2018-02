Marsala | con il concerto di Sergio Cammariere arriva al teatro Impero anche il pubblico

Lagalla a Marsala : Per l'aeroporto di Birgi persone con esperienza e competenza : Tanta gente, sostenitori, ma soprattutto persone provenienti dal mondo della formazione professionale. Tanti i temi dibattuti, a cominciare proprio dalle deleghe in capo al rappresentante del governo ...

Marsala - "Libera nos Domine" lo spettacolo in scena all'Impero con Enzo Iacchetti : Giovedì 15 febbraio alle ore 21:30 al teatro Impero di Marsala è la volta di Enzo Iacchetti. Il noto conduttore e attore è solo in scena, prigioniero dell'attualità e desideroso di liberarsi dai dubbi ...

Elezioni - polemiche su assessori siciliani candidati. Scilla a Marsala - in tanti con lui : I turisti che utilizzano i voli provenienti da ogni parte d'Europa sono linfa vitale per un'economia come la nostra fondata sulle eccellenze agroalimentari, sulla cultura e sulla natura. Il mio ...

Marsala - Rosanna Genna interviene sulle condizioni poco gratificanti del cimitero comunale : E vero che questa Amministrazione ha cose più importanti di cui occuparsi , Spettacoli teatrali -inaugurazioni di cosa non si sa " processioni e convegni, ; ma il decoro di un luogo di culto come il ...

Marsala - Anna Maria Angileri avvia la campagna elettorale con un bagno di folla : Dall'altra parte una vasta ed eterogenea platea fra cui tanti operatori del mondo della scuola; diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche; numerosi liberi professionisti, colleghi, amici e ...

Marsala - il Consigliere Comunale Daniele Nuccio è candidato alla Camera dei Deputati : PS: , per la cronaca sarò il candidato nel collegio uninominale di Marsala per la lista 'Liberi e Uguali' e ricoprirò la terza posizione per la quota proporzionale, . DN '

Marsala - giovani e violenza : ragazzo con lo scooter ferisce poliziotto in Via Fici : giovani e violenza a Marsala, un nuovo caso: un giovane ha ferito un poliziotto e una coetanea in Via Fici, uno dei punti più 'caldi' della città. Qualche giorno fa abbiamo raccontato di un episodio ...

SICUREZZA NELLE SCUOLE E ADEGUAMENTI CON FONDI COMUNITARI. LA GIUNTA MUNICIPALE DI Marsala APPROVA QUATTRO PROGETTI : Risponde ad esigenze di SICUREZZA l´investimento di quasi 1 milione e 350 mila in alcune SCUOLE comunali (al momento sono QUATTRO) e per il quale la GIUNTA MUNICIPALE di MARSALA ha avviato la ...

'Marsala nella Grande Guerra". Progetto formativo con le scuole : Realizzare un Progetto di ricerca storica e di divulgazione, affiancato ed arricchito da proiezione di film, spettacoli, mostre e prodotti multimediali. È quanto prevede il Protocollo d'Intesa "Marsala nella Grande guerra", sottoscritto da Comune di Marsala,Centro Studi Internazionali Risorgimentali-...

Marsala - in scena Manlio Dovì con "Tale e quale Showman" : Direttamente dal Bagaglino e Tale e quale Show, arriva al Teatro 'Impero' di Marsala, Manlio Dovì nell'esilarante esibizione 'Tale e quale Showman'. Una serata di spettacolo, e soprattutto di risate. ...

Marsala - alla consigliera Piccione dà fastidio che Padre Fiorino organizzi un corso di... : La politica non viene fatta dai marziani ma dagli uomini, che dovrebbero amministrare secondo scienza e coscienza. In ultimo Piccione afferma che se oggi lei stessa è un politico lo deve alla sua ...

"Marsala - polo culturale vitivinicolo" è il tema dell'incontro che vede al tavolo diversi esperti del settore Enologico e dell'Istruzione : Seconda giornata del MARSALA WINE at CHRISTMAS TIME. In calendario tanti altri appuntamenti, a cominciare dalla tavola rotonda al Convento del Carmine (ore 11), coordinata dal magnifico rettore dell'...