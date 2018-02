Maroni | Salvini dimentica federalismo

Ora Maroni punge Salvini : "Persa ogni traccia di federalismo" : Secondo il presidente della Regione Lombardia, questo accordo riscopre una parola dimenticata dalla politica: federalismo. 'Già, il federalismo - continua - un tema assente da una campagna elettorale ...

Ora Maroni punge Salvini : Persa ogni traccia di federalismo : Roberto Maroni torna a pungere Matteo Salvini. Lo fa su un tema caro alla Lega Nord. E che la nuova Lega, quella appunto senza Nord, avrebbe perso per strada. "Lo dico con rammarico...", scrive il governatore della Regione Lombardia nella sua rubrica sul Foglio. "La Lega di Salvini ha perso le tracce (del federalismo, ndr) - scrive - da domani riprende il cammino di chi non ha mai dimenticato l'insegnamento di ...

ELEZIONI 2018/ Salvini "giura" da premier - Maroni prepara il golpe leghista : Maroni ha disertato il comizio di Salvini in pazza Duomo a Milano. L'ex presidente della Lombardia si prepara a spaccare la Lega in vista del governo di larghe intese. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:01:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Napolitano incorona Gentiloni e inaugura il piano B, di M. MaldoELEZIONI 2018/ Juncker, lo spauracchio degli spread e il nervo scoperto della sinistra, int. a M. D'Antoni

Elezioni : Maroni - io premier? Se vince Lega sarà Salvini : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – ‘”Con Matteo Salvini ho un ottimo rapporto, al di là delle divergenze d’opinione, come è giusto che sia. Dopo 28 anni nelle istituzioni in politica, lo dico con una battuta: il reato è prescritto. Il premier sarà Salvini, se vince la Lega”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Roberto Maroni, intervenendo stamattina a ‘Non Stop News’, in onda su Rtl 102.5. L'articolo ...

Terremoto Lega : esplode la rabbia contro Maroni premier. E Salvini pensa alla scissione : La rabbia e lo sdegno rimbalzano di telefonino in telefonino. Le liste sono state presentate e le sorprese non mancano in casa Lega dove si aspettavano grandi rivoluzioni di tipo nazionalista ma, al ...

Lega - a Genova aperta inchiesta per riciclaggio dei rimborsi-truffa durante le gestioni di Maroni e Salvini : durante le gestioni di Roberto Maroni e Matteo Salvini la Lega ha incamerato, riutilizzato e messo al sicuro dai sequestri con vari artifici i rimborsi-truffa ottenuti da Umberto Bossi e dal tesoriere Francesco Belsito. Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, è questa l’ipotesi della Procura di Genova che ha aperto un’inchiesta per riciclaggio sul Carroccio. L’indagine, al momento a carico di ignoti, nasce dall’esposto ...

Elezioni - Salvini : “Bossi? Candidato a Varese - Maroni ci aiuterà. Grillo? Sa che governo M5s è calamità naturale” : “Nelle liste della Lega Bossi c’è e sarà Candidato a Varese, nonostante tutto quello che m’ha detto. Non faccio come Renzi che dice ‘stai sereno’ e poi ti dà una coltellata alla schiena. Maroni ha fatto un gran lavoro e continuerà a darci una mano”. Sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, nel Faccia a Faccia (La7) con Giovanni Minoli. E aggiunge: “Grillo? Si è creato un suo blog, secondo me, per una scelta di libertà. Si è reso ...