Mara Carfagna | ' Sparare fango su Silvio Berlusconi ha portato male a tutti'

Mara Carfagna : 'Nessun complotto contro Nunzia De Girolamo. Le sue parole saranno valutate' : 'Sulla vicenda non c'è molto da dire. Sono scelte condivise. Non c'è nessun complotto contro Nunzia De Girolamo . Le sue parole saranno valutate'. Mara Carfagna , candidata di Forza Italia in Campania,...

Silvio Berlusconi - sulla sua scrivania un dossier segreto : 52 nomi - c'è anche quello di Mara Carfagna : Sulle scrivanie di Silvio Berlusconi e dei vertici di Forza Italia in questi giorni gira un dossier con 52 nomi : sono tutti i candidati alla presidenza del Consiglio. Tra loro, insomma, uscirà il '...

Mara Carfagna inchioda le paladine delle donne - Boldrini e Carfagna : 'Con la pluri-candidatura favoriscono gli uomini' : A smascherare Maria Elena Boschi e Laura Boldrini ci pensa Mara Carfagna , da sempre - proprio come le altre due - in primissima linea nella difesa delle donne. La differenza, però, è che la candidata ...

Caos liste - Nunzia De Girolamo sparisce e ricompare. E se la prende con Mara Carfagna : 'Qualcuno ha sbianchettato, non lo so. Io voglio individuare il responsabile, chiederò ai miei legali'. Sono pesanti le accuse che Nunzia De Girolamo, in una intervista a Myrta Merlino a L'aria che ...

Mara Carfagna - la denuncia contro il sindaco di Napoli : 'De Magistris regala 50mila euro a dieci famiglie rom abusive' : L'ultima trovata del sindaco di Napoli Luigi De Magistris è regalare soldi a chi occupa abusivamente gli spazi pubblici. È il caso, ad esempio, della delibera della giunta napoletana che regala 50mila ...

Mara Carfagna verso il matrimonio? : Secondo la rivista Novella2000 la consigliera comunale a Napoli e deputata di Forza Italia Mara Carfagna starebbe pensando al matrimonio con il suo compagno...

Mara Carfagna contro il Pd : 'Squadrismo democratico come dal M5S' : 'Tutti contro uno! Lo 'Squadrismo democratico' del Pd in azione per un esponente del #centrodestra al giorno', scrive su Twitter Mara Carfagna . 'Stessi toni e stessi metodi del Movimento 5Stelle, ma ...