Mantova | carabinieri trovano 6 chili di hashish in un furgone

Mantova - condannati 2 carabinieri. ‘Trans minacciati di espulsione per avere sesso gratis. Rapporti in divisa e sulle volanti’ : Hanno consumato decine di Rapporti sessuali gratuiti con due trans mentre erano in divisa e a bordo dell’auto di servizio. E per ottenere le prestazioni senza pagare le minacciavano di espulsione dal momento che le vittime non avevano i documenti in regola. Per questo due carabinieri in servizio a Mantova – dove è avvenuta la vicenda dal 2008 al 2010 – sono stati condannati dalla Cassazione per induzione indebita e peculato ...