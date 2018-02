Manita del Napoli al Cagliari

Flavio Fusi - di cronache infedeli e di grande umanità : C’è un luogo nella mia biblioteca concreta e mentale che si chiama Non aver paura di essere onesto. Lo metto lì, Flavio Fusi, in quella terra di grandi reporter, insieme ad Aidan Hartley, Ryszard Kapuscinski, Tiziano Terzani, Azra Nuhefendic, Peter Froberg Idling, Robert Fisk. cronache infedeli (Voland), il suo primo vero libro dopo una vita passata a documentare e a documentarci sulle crisi internazionali e i mutamenti della Storia, è un ...

Le stragi in Siria segnano la fine del diritto uManitario : Quattrocentomila persone sono intrappolate alla periferia di Damasco e vengono bombardate dal regime Siriano e dai russi. Per molti osservatori si tratta di atti di sterminio. Leggi

Savona - venerdì 23 febbraio - alla Ubik : "Nel nome dell'umanità. Un patto sociale mondiale tra tutti gli abitanti della terra" : E' stato direttore del Centro Europeo di Ricerche Sociali Comparative di Vienna, direttore della Commissione di previsione e valutazione in scienza e tecnologia alla Commissione delle Comunità ...

Gabriele Lavia : 'L'ancora di salvezza al naufragio dell'umanità?Tornare a leggere libri...' : I miei spettacoli costano cari. Ho due o tre idee ma non so se riuscirò a realizzarli Cosa legge? Solo libri difficili... di filosofia. Sul palco al fianco di Lavia Federica Di Martino n ei panni ...

Non solo missioni uManitarie : ecco tutti i segreti delle Ong : Per gentile concessione dell'editore, pubblichiamo l'introduzione al libro "Arcipelago Ong. Inchiesta sulle navi umanitarie" (edizioni La Vela, 192 pagine), scritto da Giuseppe De Lorenzo.Alla fine ci sono arrivati tutti. Lo ha capito papa Francesco, che durante il volo dalla Colombia a Roma ha ribadito l’obbligo cristiano all’accoglienza ma solo in base “a quanti posti ho”. Lo ...

Calcio amarcord : una Manita che vale lo scudetto - rivivi Milan-Sampdoria 5-1 del 1992 : I rossoneri si impongono a San Siro con una grande prova di forza e fanno un altro passo verso il titolo... proprio contro chi lo aveva vinto la stagione precedente

Scandalo festini durante le crisi uManitarie : si dimette la numero due dell'ong Oxfam - : Alcuni membri di una delle organizzazioni più importanti del mondo avrebbero utilizzato i fondi destinati agli aiuti umanitari in festivi privati a sfondo prostituzione in seguito alla tragedia del ...

Manita dell'Eibar - sprofonda il Siviglia di Montella : Batosta clamorosa per il Siviglia di Vincenzo Montella, che sul campo dell'Eibar , settimo in classifica, grande rivelazione della stagione, si scioglie e perde 5 a 1. Una sconfitta pesantissima, ...

L'arcivescovo Silvano Tomasi : 'Con il nucleare l'umanità rischia il suicidio - Trump punta all'esibizione della forza tra gli Stati' : L'insistenza delle Chiese e di associazioni della società civile per una politica di immigrazione più umana nasce dalla convinzione che negli interessi del Paese e dei migranti, inclusi i Dreamers, ...

L'arcivescovo Silvano Tomasi : "Con il nucleare l'umanità rischia il suicidio - Trump punta all'esibizione della forza tra gli Stati" : Arcivescovo Tomasi, lei che è diplomatico vaticano di lungo corso, e numero due del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, nel discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente americano Trump ha affermato che come parte della loro difesa gli Stati Uniti devono modernizzare e ricostruire il loro arsenale nucleare. Papa Francesco invece è più volte intervenuto per mettere in guardia dalla corsa al nucleare che comporta i ...

'Le scimmie clonate una minaccia per il futuro dell'umanità' : Roma, 25 gen. (askanews) 'Mi preoccupa la volontà che sta dietro una ricerca simile. Ci vedo una minaccia per il futuro dell'umanità. Prima la pecora, poi la scimmia Pare il tentativo di avvicinarsi ...

Clonate due scimmie in Cina/ Video - usata stessa tecnica di Dolly : Chiesa - “attentato a futuro dell'umanità” : Clonate due scimmie in Cina: Video, usato lo stesso metodo della pecora Dolly. Ecco come sono stati creati i macachi "anti-cancro": un passo enorme per la scienza, con qualche rischio(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:24:00 GMT)

L’attività del vulcano Mayon potrebbe durare mesi : le Filippine si preparano ad affrontare un’emergenza uManitaria molto grave : Il vulcano Mayon ha eruttato lava incandescente e nuvole di cenere e detriti almeno 4 volte nella giornata di mercoledì 24 gennaio, facendo crescere il numero degli abitanti costretti ad evacuare fino a oltre 74.000 e facendo temere alle autorità che l’emergenza umanitaria potrebbe durare per mesi. L’attività del Monte Mayon è iniziata oltre una settimana fa, con la cenere e le fontane di lava che raggiungono i 3 km dal cratere in un’eruzione ...