Maltempo | scuole chiuse a Frosinone domani 28 Febbraio

Maltempo Campania : domani 28 Febbraio scuole chiuse nell’area flegrea stop anche a mercati : Il perdurare di temperature anomale e conseguenti seri problemi alla circolazione veicolare, soprattutto nelle prime ore del giorno, per la formazione di lastre di ghiaccio sulle strade, ha indotto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia a chiudere le scuole anche per domani, mercoledì. Nel contempo, per gli stessi motivi, ha sospeso per domani lo svolgersi delle tre fiere settimanali, a Monterusciello, al Rione Toiano e nel centro storico. ...

Maltempo - gelate dopo la neve : domani 28 Febbraio scuole chiuse nel Casertano : Le gelate attese dopo le abbondanti nevicate e il calo delle temperature hanno spinto molti sindaci del Casertano a chiudere le scuole anche per domani. Un fronte quasi compatto quello dei sindaci, dopo che in questi due giorni di emergenza c’era stata molta confusione, con ordinanze emesse quasi all’orario di apertura delle scuole. Era accaduto proprio a Caserta, dove ieri mattina il sindaco Carlo Marino aveva deciso di chiudere le ...

Maltempo a Bari - il sindaco chiude le scuole dopo le polemiche. Giornata di caos per la neve : La città in tilt per la nevicata che il Comune definisce "Imprevista". Ponti chiusi e poi riaperti, riatardi per i treni e voli cancellati. Il Comune sparge il...

Maltempo - a Ladispoli niente scuole chiuse : domani 28 Febbraio si torna in classe : Riprendono regolarmente domani le attività nelle scuole di ogni ordine e grado a Ladispoli. Lo rende noto l’Amministrazione comunale. Le condizioni meteo consentono questa decisione. L'articolo Maltempo, a Ladispoli niente scuole chiuse: domani 28 Febbraio si torna in classe sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Campania : scuole chiuse in alcuni comuni del Vesuviano anche domani 28 Febbraio : Resteranno chiuse anche domani, mercoledì 28 Febbraio, le scuole di ogni ordine e grado in alcuni comuni del Vesuviano colpiti nelle scorse ore dalle precipitazioni nevose. In queste ore i sindaci con apposita ordinanza stanno informando la popolazione. ”Viste le straordinarie precipitazioni di questa mattina non previste dai bollettini ufficiali e in virtù di quanto diramato stamane dalla Protezione Civile sulle possibili condizioni meteo ...

Maltempo : a Paliano scuole chiuse anche domani 28 Febbraio : Scuole chiuse anche domani a Paliano, in provincia di Frosinone. Lo ha comunicato il sindaco Domenico Alfieri, che ha firmato una nuova ordinanza in considerazione delle previsioni meteo che parlano ancora di calo delle temperature rigide che provocheranno gelo dunque rischi per automobilisti e pedoni. Per questi motivi il primo cittadino ha stabilito la chiusura di tutti i plessi Scolastici del territorio comunale anche per la giornata di ...

Maltempo : a Rimini scuole chiuse anche domani 28 Febbraio : scuole di ogni ordine e grado chiuse anche domani a Rimini causa il Maltempo. E’ quanto è stato deciso dall’Unità di intervento che sta monitorando l’evoluzione della situazione meteo dell’area riminese, viste le temperature abbondantemente sotto lo zero (previsione -4 gradi nelle zone di pianura,.fino a – 12 nelle restanti zone) e, con rischi per la viabilità specialmente nelle ore notturne, dove persiste ...

SCUOLE CHIUSE - NAPOLI E ROMA PER NEVE E Maltempo/ Ultime notizie : De Magistris - "Nuovo aggiornamento alle 17" : SCUOLE CHIUSE, NAPOLI e Comune di ROMA per NEVE e MALTEMPO, Ultime notizie: gelo paralizza la città campana. In ginocchio la città partenopea dopo la nevicata delle scorse ore(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Maltempo Puglia : scuole chiuse domani 28 Febbraio a Bitonto e Monopoli : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a causa del Maltempo a Bitonto e Monopoli, nel Barese. Lo hanno deciso i sindaci delle due città. La nevicata di oggi e il sensibile abbassamento delle temperature previsto anche nelle prossime ore – spiegano da Palazzo di Città di Bitonto – rendono problematica la mobilità dei mezzi, in particolare per i pendolari. Per scongiurare le insidie del ghiaccio per i pedoni è stata disposta anche ...

Maltempo - arriva la conferma del Campidoglio : scuole aperte a Roma domani 28 Febbraio : “domani, mercoledì 28 Febbraio, le scuole di ogni ordine e grado di Roma saranno regolarmente aperte”. Lo rende noto il Campidoglio. L'articolo Maltempo, arriva la conferma del Campidoglio: scuole aperte a Roma domani 28 Febbraio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Marche : domani niente scuole chiuse ad Ascoli Piceno : Aperte domani le scuole ad Ascoli Piceno: lo ha deciso il sindaco Guido Castelli, in considerazione delle previsioni meteo per le prossime ore. Oggi i tecnici comunali hanno verificato il regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento nei plessi di competenza. I mezzi del Comune stanno continuando a spargere sale antigelo sulle arterie viarie. L'articolo Maltempo Marche: domani niente scuole chiuse ad Ascoli Piceno sembra essere il primo ...

Scuole chiuse - Napoli e Roma per neve e Maltempo/ Ultime notizie : Raggi torna dal Messico - "domani aperte" : Scuole chiuse, Napoli e Comune di Roma per neve e maltempo, Ultime notizie: gelo paralizza la città campana. In ginocchio la città partenopea dopo la nevicata delle scorse ore(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 13:27:00 GMT)

Maltempo Sardegna : scuole chiuse domani 28 febbraio ad Arzachena : Il Burian, l’ondata di freddo artico che ha portato la neve in tutta la Gallura, in Sardegna, ha causato disagi anche ad Arzachena: il sindaco Roberto Ragnedda ha firmato una nuova ordinanza in cui proroga la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio. Il primo cittadino e l’assessore alla Protezione civile invitano i residenti a non uscire dalle abitazioni in caso di neve o pioggia ...

Maltempo Abruzzo : domani niente scuole chiuse a Pescara : domani riaprono le scuole a Pescara: le strade sono tutte transitabili e si procede verso il ritorno alla normalità. L’ordinanza del sindaco prevede lezioni regolari negli istituti di ogni ordine e grado. Rimane chiusa la Pineta Dannunziana: non appena le condizioni meteo lo consentiranno tornerà ad essere fruibile e aperta al pubblico. L'articolo Maltempo Abruzzo: domani niente scuole chiuse a Pescara sembra essere il primo su Meteo Web.