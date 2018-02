Maltempo | sale a 24 il bilancio delle vittime per il gelo in Europa

Maltempo Campania : a Salerno chiuse tutte le scuole : scuole chiuse a Salerno, sul territorio comunale, per la giornata di oggi: la decisione è stata adottata dall’amministrazione comunale, a causa dell’aggravarsi delle condizioni meteo. Le avverse condizioni meteorologiche verificatesi nella prima mattinata di oggi, con precipitazioni nevose e abbassamento delle temperature su tutto il territorio comunale, hanno determinato una condizione di pericolo per la circolazione stradale e per ...

Maltempo - GELO E NEVE A ROMA/ Stilettata di Alemanno alla Raggi : "Virginia - ricordati il sale..." : MALTEMPO, GELO record e NEVE a ROMA: video allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a ROMA Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:58:00 GMT)

Maltempo - neve a Roma : e sui social impazza l’ironia - #passameersale di Barbarossa tra i più twittati : ‘Passame er sale’ cantano e hashtaggano oggi i Romani, citando il brano con cui Luca Barbarossa è tornato in gara al festival di Sanremo meno di un mese fa. C’è chi posta una foto dell’ex sindaco della capitale Gianni Alemanno vicino ai sacchi di sale utilizzati per la nevicata del 2012 con la scritta “io non dimentico #passameersale“, chi cerca di sdrammatizzare (“trattasi dell’inverno, non ...

Maltempo - allerta neve a Roma : in campo 170 mezzi e 1000t di sale al giorno : Al momento sono disponibili per l’emergenza neve “almeno 170 mezzi a Roma”. Tale mezzi sono stati precauzionalmente disposti su presidi individuati in diverse parti del territorio cittadino e intorno all’anello della città per raggiungere velocemente anche le zone periferiche. A questi 170 mezzi all’occorrenza se potranno aggiungere degli altri. Lo si apprende da fonti del Campidoglio. Il sale a disposizione, ...

Maltempo - allerta neve : a Roma ‘scorte’ per oltre 330 tonnellate sale : In caso di neve Roma ha al momento a disposizione, a quanto si apprende, 334 tonnellate di sale distribuire tra municipi, dipartimenti del Comune, polizia locale, Ama, Atac e associazioni di volontariato. Per quanto riguarda i mezzi ci sarebbero oltre 70 mezzi spargisale, una trentina di pale meccaniche, 8 mini escavatori, 23 bobcat, 30 mezzi spazzaneve in dotazione all’Ama. L'articolo Maltempo, allerta neve: a Roma ‘scorte’ ...

Maltempo - neve a Livorno : spargisale in azione : A seguito della copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio la situazione è sotto controllo. Lo afferma in una nota il Comune di Livorno in cui si spiega che le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti cinque mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ...

Maltempo - nevischio a Genova : spargisale antigelo in azione : Un leggero nevischio e’ caduto su Genova e la protezione civile del Comune dal primo pomeriggio ha avviato l’operazione di spargimento sale sulle strade principali, sulle alture e nelle vie in prossimita’ degli ospedali della citta’. In azione ci sono dodici mezzi che hanno l’obiettivo di evitare che le strade diventino lastre ghiaccio nel caso la temperatura nella notte scenda sotto zero come indicano le ...

Maltempo Umbria : nevicate imminenti - strade sgombre e mezzi spargisale in azione : Codici “verdi” segnalano nevicate imminenti in Umbria, ma i mezzi spargisale sono al lavoro sulle principali vie di comunicazione: non si rileva al momento nessuna emergenza. Le strade sono sgombre e la situazione è regolare. Situazione tranquilla anche a Norcia e nelle altre zone umbre terremotate. L’allerta meteo scatterà in Umbria è prevista dalle ore 13. Dalle ore 22 di oggi è stato disposto il blocco del transito dei mezzi ...

Maltempo : a Bologna un sale speciale - scioglie il ghiaccio fino a -30°C : Dai prossimi giorni, in cui sono previste temperature estremamente rigide per l’arrivo del fronte di aria gelida di origine siberiana, nei punti più critici della viabilità cittadina di Bologna arriveranno 60 tonnellate di un sale speciale: scioglie il ghiaccio fino a -30°C e più velocemente del sale normale. Si tratta di una composizione che al cloruro di sodio aggiunge il cloruro di calcio e grazie alla sua igroscopicità, ovvero la ...

Maltempo Abruzzo : arriva il Burian - a Pescara 90 tonnellate di sale : arriva Burian e l’Abruzzo corre ai ripari: la Protezione civile è in allerta da giorni. L’ondata di freddo è attesa già da domani e poi lunedì e martedì nevicherà anche sulla costa. Pronta la struttura che dovrà operare in fase di emergenza a Pescara: l’Amministrazione comunale rende noto che sono a disposizione oltre 90 tonnellate di sale per mettere in sicurezza le strade in caso di gelo e neve ed evitare al massimo i disagi ...

Maltempo Piemonte : a Torino pronte 4mila tonnellate di sale : Torino si prepara ad affrontare l’arrivo di aria fredda e di nevicate: “Interverremo a partire da questa notte per preparare la viabilita’ in via preventiva per le precipitazioni nevose che dovrebbero incominciare domattina verso le 3 o le 4. Anche se sono attesi pochi centimetri di neve in citta’ l’intervento e’ utile affinche’ le strade non ghiaccino,” dichiara l’assessore ...

Maltempo - Roma si prepara al grande gelo : ricognizione delle scorte di sale e di mezzi per la neve : Roma si prepara al grande gelo: in vista del previsto abbassamento delle temperature e della possibile neve gli uffici del Campidoglio stanno facendo una ricognizione delle dotazioni di mezzi disponibili. In particolare si stanno valutando, in relazione all’evolversi delle previsioni meteo: scorte di sale, mezzi dedicati al pronto intervento, squadre di operatori e volontari. Il Comune in caso di neve, oltre a fare una ricognizioni con i ...

Maltempo : Abruzzo - tonnellate sale e mezzi pronti per ondata gelo : Riunione operativa tra Regione, Prefetture, Protezione civile regionale e Province, per fare il punto sulla gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi in Abruzzo a causa dell’ondata di Maltempo prevista da domenica e lunedì. Nel corso dell’incontro l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità. Le amministrazioni provinciali hanno sottolineato come i rispettivi piani neve (che la Regione ha ...

Maltempo Lazio : nevica sulla Forca d’Acero - spazzaneve e spargisale in azione : sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero sta nevicando dal km 15+000 al km 9+680. Sul tratto interessato sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: nevica sulla Forca d’Acero, spazzaneve e spargisale in azione sembra essere il primo su Meteo Web.