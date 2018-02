Maltempo | rischio valanghe ‘marcato’ sull’Appennino dell’Emilia-Romagna

Maltempo Marche : previsti ulteriori 10 cm di neve - domani rischio ghiaccio : La Protezione civile regionale delle Marche rende noto che per oggi sono previsti ulteriori 10 cm di neve, vento e temperature molto basse, che non saliranno sopra 0 gradi centigradi. La situazione è sostanzialmente uniforme in tutta la Regione. domani atteso miglioramento della situazione sul fronte neve, non sono previste precipitazioni, ma temperature molto basse. La giornata di domani sarà caratterizzata dalla presenza di ghiaccio, sia sulla ...

Maltempo : Neve e voto - a Roma rischio stop scuola di 9 giorni : Il già lungo week end che tanti studenti stanno pregustando in occasione del voto del 4 marzo potrebbe dilatarsi ancora. Tra Neve ed elezioni c'è il rischio che le scuole di Roma che ospitano seggi ...

SCUOLE CHIUSE PER Maltempo - COMUNE DI ROMA 27 FEBBRAIO/ Neve e ghiaccio - rischio stop di 9 giorni : SCUOLE CHIUSE per MALTEMPO, COMUNE di ROMA 27 FEBBRAIO: l'ordinanza del Campidoglio conferma lo stop alle lezioni anche per oggi. Ma il rischio è che la pausa possa prolungarsi...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:33:00 GMT)

Maltempo : il Burian porta neve e gelo anche a Londra - Regno Unito a rischio “blackout” per il gelo [GALLERY] : 1/22 ...

Maltempo e neve a Roma : rischio ghiaccio nel pomeriggio : rischio ghiaccio nel pomeriggio a Roma dove, nelle prossime ore, è previsto un abbassamento delle temperature: secondo le previsioni il Maltempo dovrebbe durare fino a mercoledì. Potenziati i mezzi spargisale in azione sulle strade. In serata è prevista una nuova riunione in prefettura per fare il punto sulla situazione. L'articolo Maltempo e neve a Roma: rischio ghiaccio nel pomeriggio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Protezione civile - in Lombardia rischio neve e ghiaccio : Milano, 24 feb. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione, la numero 20, di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte nelle province di Sondrio, di Varese, Como, lecco, Bergamo, Brescia e Pavia. Dalla serat

Maltempo - in arrivo Burian. Autostrade : "Evitare spostamenti in zone a rischio" : Previste nevicate fino a quote di pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in diverse Regioni del Paese

Maltempo e neve - Autostrade per l’Italia : evitare gli spostamenti nelle zone a rischio : Sono attese dalle prime ore di domani domenica 25 febbraio precipitazioni nevose sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e Firenze e sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Pesaro: lo riferisce Autostrade per l’Italia, che invita a non mettersi in viaggio nelle zone più a rischio. Nel pomeriggio-sera le nevicate potrebbero estendersi sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Pesaro e Ancona e sulla A1 tra Chiusi e Frosinone. Lunedì le nevicate ...

Maltempo - siccità e gelo : a rischio produzione di fieno : Dopo la siccità, arriva il gelo che mette a repentaglio la produzione di fieno in questa fase di crescita, la cui raccolta è prevista nella tarda primavera. SCENDE LA produzione, SALGONO I PREZZI - "...

Buran - neve e gelo : allarme Maltempo/ Video - pericolo valanghe : a rischio partite Serie A (previsioni meteo) : maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano. Previsioni meteo: a Milano neve e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 19:58:00 GMT)

Maltempo Firenze : rischio slavine - chiusa la SP77 dell’Alpe di Casaglia : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che sono previste per oggi e domani deboli nevicate fino a quote collinari nei comuni dell’Alto Mugello. La Sp 477 – dell’Alpe di Casaglia (Palazzuolo sul Senio) – è attualmente chiusa dal km 7+000 al km 12+400 per rischio slavine. “Nei prossimi giorni – si spiega in una nota – è atteso un deciso calo termico, si invitano tutti i ...

Maltempo - gelo con Burian : rischio neve a Roma. Toscana "imbiancata" - Bora a Trieste : Arrivato Burian, l'Italia è nel freezer. L'anticiclone termico russo-siberiano - che spira in queste ore da Nord/Nordest - sta portando cieli molto nuvolosi o coperti...

Maltempo : rischio valanghe sull’Appennino in Emilia Romagna : Col ritorno delle nevicate in queste ore scatta di nuovo l’allarme valanghe sull’Appennino Emiliano-romagnolo. In particolare, il bollettino dei Carabinieri forestali parla di allerta arancione (quindi livello 3, rischio marcato) per la montagna dell’Emilia centrale e di allerta gialla (livello 2, rischio moderato) per l’Appennino Emiliano occidentale e per quello romagnolo. Il rischio deriva dall’arrivo di una ...