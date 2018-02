Maltempo | Rfi | permane emergenza grave in nodo Roma

Maltempo : Rfi - domani garantito 80% Av e 50% treni regionali : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – A causa del persistere dell’emergenza meteo, per la giornata di domani , martedì 27 febbraio, tutti i treni alta velocità in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione Roma Tiburtina. Lo comunica Rfi in una nota. In linea con il livello di emergenza previsto dai piani neve e gelo, sarà garantito l’80% dei treni alta velocità e il 50% dei treni del trasporto regionale nel Lazio. Rete ...

Maltempo e treni in tilt : dalla prefettura di Genova un piano per Rfi : Nel pomeriggio di ieri si è svolta in prefettura a Genova una riunione presieduta dal Prefetto Fiamma Spena per esaminare le criticità che hanno interessato il trasporto ferroviario in occasione delle avverse condizioni meteorologiche del 10 e 11 dicembre. Scopo dell’incontro, al quale hanno partecipato l’Assessore Regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Fabrizio ...