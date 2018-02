Maltempo | polemica per i treni in tilt intorno a Roma “Mancanti o rotti i sistemi per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2018) Tutta colpa delle “scaldiglie“. Cioè iinstallati negli scambi ferroviari per evitare che ghiaccino e impediscano il corretto passaggio dei vagoni.alla stazione Termini gli scambi sono circa 300 e la metà, secondo il Corriere della Sera, è sprovvisto di scaldiglie. In altri casi ci sono ma non hanno funzionato a dovere. Così lunedì Rete ferroviaria italiana ha dovuto mandare squadre di operai a cercare di risolvere la situazione. Cosa che ha finito per causare ritardi fino a 8 ore e la soppressione del 20% deia lunga percorrenza e del 70% di quelli del traffico regionale. Non ha aiutato il guasto a un treno Italo sulla direttissima-Firenze all’altezza di Orte, in provincia di Viterbo, che ha ridotto la circolazione a un unico binario creando una lunga coda di convogli in entrambe le direzioni. Il giorno dopo, la situazione resta critica: martedì ...