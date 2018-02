Maltempo | neve su Napoli | a Milano il freddo uccide un clochard Meteo

Maltempo - il Burian flagella anche il Regno Unito : incredibile blizzard a Londra - forte neve e disagi su tutto il Paese [GALLERY] : 1/39 ...

Maltempo - 43 treni cancellati e caos nelle stazioni : la neve manda in tilt la rete : Burian, il freddo vento siberiano che ha portato neve e gelo sull’Italia, sta causando grossi problemi alla circolazione ferroviaria. Emblematico è il caso del treno Intercity partito da Reggio Calabria che ha impiegato oltre 29 ore per arrivare a Torino. trenitalia fa sapere che finora, nella sola giornata di martedì, sono 43 i treni dell’alta velocità cancellati per il piano di emergenza messo in atto dopo l’ondata di ...

Maltempo : Arpa - in Veneto record di freddo e da giovedì neve in pianura (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel recente passato bisogna risalire alla fine di febbraio/primi di marzo 2005 per ritrovare una situazione simile a quella di quest’anno. In quei giorni arrivò infatti in maniera del tutto analoga ad oggi, una massa d’aria artica sull’Europa centro-settentrionale facendo

Maltempo : Arpa - in Veneto record di freddo e da giovedì neve in pianura (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Anche su gran parte della pianura, sferzata da venti sostenuti di Bora, le temperature massime non sono risalite oltre qualche grado sopra lo zero, risultando quasi ovunque comprese tra 0 e +2°C . Stamattina una leggera copertura nuvolosa ha favorito un leggero rialzo del

Maltempo : Arpa - in Veneto record di freddo e da giovedì neve in pianura : Venezia, 27 feb. (AdnKronos) - Da domenica scorsa il Veneto è stata investita da masse d’aria molto fredde di origine artico-siberiana, scese sull’Europa centro-settentrionale a causa dell’anomala estensione verso il polo di un promontorio di alta pressione presente sull’Atlantico settentrionale. Co

Maltempo - spazzaneve al lavoro ad Ancona : alcune vie chiuse : alcune corse di autobus sospese o modificate e vie interdette al traffico ad Ancona. Dopo la fittissima nevicata che ha steso sulla città circa 30 centimetri di coltre bianca, il Comune aggiorna il bollettino neve: sotto la supervisione del Coc, dalle prime ore di oggi, sono impegnati ditte e mezzi spazzaneve per ripulire le strade a partire dalle vie principali, dagli accessi a ospedali, enti pubblici, infrastrutture e snodi stradali. Gli ...

Maltempo - serie B : la neve complica il 28° turno - 4 gare rinviate : Il Maltempo ha influenzato anche il campionato di calcio di serie B, facendo saltare un turno infrasettimanale a scartamento ridotto. Dopo l’annuncio di ieri del rinvio della partita Pescara-Carpi per la neve caduta sulla città adriatica, oggi sono state rinviati altre tre incontri: Bari-Spezia, Cesena-Pro Vercelli e Perugia-Brescia. L’ondata di gelo che ha investito l’Italia portando neve e ghiaccio sulle città, ha indotto le ...

Neve a Napoli - riapre aeroporto e caos trasporti/ Maltempo ultime notizie : treni ko - ripresi bus e metro : Neve a Napoli, Maltempo blocca aerei e treni: voli cancelati a Capodichino, ultime notizie sui trasporti nel caos: stop ai mezzi pesanti, intanto De Magistris attacca la Protezione Civile(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:20:00 GMT)

Maltempo e neve a Roma : di casi carenza idrica - “proteggere i contatori” : “In merito al brusco abbassamento delle temperature registrato in queste ore, Acea Ato 2 torna ad invitare i clienti, ribadendo l’appello già diramato nei giorni scorsi, a proteggere dal gelo i contatori idrici, almeno mediante coperture provvisorie. La protezione del contatore, infatti, e’ importante per evitare perdite o mancanze d’acqua. Nella mattinata di oggi si sono registrati a macchia di leopardo sul territorio ...

Maltempo : disagi per la neve nell’area occidentale del Tarantino : disagi e strade bloccate per la neve e il ghiaccio tra Castellaneta, Martina Franca e Laterza, nell’area occidentale della provincia di Taranto, grandinata questa mattina nel capoluogo con forti disagi al traffico. Questa la situazione nel Maltempo nel Tarantino dove oggi, tra l’altro, le scuole del Comune di Martina Franca sono rimaste chiuse su provvedimento adottato ieri sera dal sindaco Franco Ancona. Lo stesso sindaco Ancona fa ...

SCUOLE CHIUSE - NAPOLI E ROMA PER NEVE E Maltempo/ Ultime notizie : De Magistris - "Nuovo aggiornamento alle 17" : SCUOLE CHIUSE, NAPOLI e Comune di ROMA per NEVE e MALTEMPO, Ultime notizie: gelo paralizza la città campana. In ginocchio la città partenopea dopo la nevicata delle scorse ore(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Maltempo - allerta Burian : gelo e neve in Spagna : Il Burian, la gelida corrente siberiana ha iniziato a colpire anche la Spagna, dove è allerta per gelo e neve nel centro e nel nord-est, in particolare in Catalogna, dove il traffico ha subito già oggi importanti perturbazioni a causa delle prime abbondanti nevicate. La direzione del traffico della Catalogna ha vietato la circolazione dei camion sopra le 7,5 tonnellate su tutte le strade e autostrade del paese a partire dalle 16.00 di oggi. La ...

Maltempo : in Veneto in arrivo neve - dichiarato lo stato di attenzione : Venezia, 27 feb. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio, sulla base delle previsioni meteo elaborate dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per neve, da riconfigurare, a l

Maltempo Puglia - treni : attivo il piano neve - emergenza lieve : attivo dalle 11 il piano neve emergenza lieve sulle linee ferroviarie Foggia-Bari, Bari-Taranto e Foggia-Termoli: sulla linea Bari-Foggia sono stati cancellati i treni metropolitani tra Molfetta e Mola di Bari. Sulla linea Foggia-Termoli possibili ritardi e cancellazioni, mentre sulla linea Bari-Taranto sono stati cancellati tutti i treni della relazione Bari-Gioia del Colle. L'articolo Maltempo Puglia, treni: attivo il piano neve, emergenza ...