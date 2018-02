Maltempo | l' ordinanza di divieto ai Tir a macchia di leopardo in Romagna

Maltempo - revocata l'ordinanza che vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 7 - 5 tonnellate : Il Comitato Operativo Viabilità in Prefettura ha stabilito martedì pomeriggio la revoca dell'ordinanza che vieta il transito dei veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate su tutte le strade della ...

SCUOLE CHIUSE DOMANI 27 FEBBRAIO 2018 - COMUNE DI ROMA/ Allerta Maltempo : l'ordinanza è per tutti gli istituti : SCUOLE CHIUSE DOMANI 27 FEBBRAIO a ROMA per via del maltempo e dell'Allerta gelo causate da Burian: un'ordinanza sindacale estende la misura a tutte le SCUOLE di ogni ordine e grado (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:18:00 GMT)

Maltempo con neve in arrivo sull'Abruzzo - Ordinanza di chiusura scuole in molti comuni : L'Aquila - Dopo l'avviso del Centro Funzionale d'Abruzzo che ha comunicato l'allarme del dipartimento della Protezione Civile Nazionale di condizioni meteorologiche avverse n.° 18027 prot. Pre/0011319 del 24/02/2018 recante: “dalle prime ore di domenica 25 febbraio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono: nevicate al di sopra dei 500-700m su Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata a Lazio, Molise e ...

Maltempo Roma novembre 2016 : in Gazzetta l’ordinanza per il superamento delle criticità : A seguito della forte ondata di Maltempo del 6 novembre 2016, che ha interessato i Comuni di Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Morlupo, Roma e Sacrofano, è stata emessa un’ordinanza firmata dalla Protezione civile: la Regione Lazio subentrerà nelle operazioni di superamento delle criticità. L'articolo Maltempo Roma novembre 2016: in Gazzetta l’ordinanza per il superamento ...