Maltempo | il mare si ghiaccia a La Spezia 

Maltempo - Coldiretti Liguria : “Proclamare lo stato di calamità” : Neve a bassa quota e ghiacciate notturne hanno procurato pesanti conseguenze sull’agricoltura. Nella giornata di ieri anche la Liguria, in particolare le province di Savona e Imperia, è stata “duramente colpita e ha subito gravissimi danni, tanto da spingere la Federazione di Coldiretti Liguria a chiedere immediatamente alla Regione di proclamare lo stato di calamità naturale, in modo particolare per le aziende orticole e ...

Maltempo Toscana : scuole chiuse in tre comuni della Maremma domani lunedì 26 Febbraio : Nei comuni di Gavorrano (Grosseto), Roccastrada (Grosseto) e Monterotondo Marittimo (Grosseto) le scuole domani rimarranno chiuse a causa del Maltempo. Lo rendono noto i sindaci. La neve, in questo momento, sta cadendo in quasi tutta la provincia di Grosseto, esclusa la zona costiera. Disagi anche sull’Amiata dove si registra oltre un metro e mezzo di neve sulla vetta. Fiocchi anche nel centro della citta’. Sull’Aurelia in ...

Maltempo Sicilia : annullati i collegamenti via mare Trapani-Pantelleria : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che causa delle avverse condizioni meteo che caratterizzano oggi la tratta Trapani–Pantelleria la motonave “Pietro Novelli” è rientrata al porto di partenza. Il Maltempo ha anche provocato il ritardo dell’approdo della motonave “Vesta” nel porto di Trapani e di conseguenza la corsa per le Egadi prevista per le 09:50 è stata annullata. L'articolo Maltempo Sicilia: ...

Maltempo Sicilia : le mareggiate danneggiano lo scalo di Alicudi - stop agli attracchi : Le mareggiate dei giorni scorsi hanno danneggiato il porto di Alicudi, tanto che è stato vietato l’attracco di traghetti e aliscafi dall’ordinanza dal comandante della Capitaneria di Porto Paolo Margadonna. Disagi simili si registrano in quasi tutte le Eolie. A Lipari ad esempio a rischio la banchina di Sottomonastero. L'articolo Maltempo Sicilia: le mareggiate danneggiano lo scalo di Alicudi, stop agli attracchi sembra essere il ...

Maltempo. Capri - forte mareggiata - traghetti fermi; Trieste - camion si ribalta per la bora - 3 feriti : Raffiche di vento e forte mareggiata, Capri isolata dalla terraferma dopo lo stop di tutti i collegamenti marittimi di linea da Napoli e da Sorrento a causa del maltempo nel Golfo diNapoli. Fermi sia gli aliscafi che i traghetti. A Trieste, un camion si è ribaltato stamani a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città con intensità crescente. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve

Maltempo - forte mareggiata a Capri : aliscafi e traghetti fermi : Il Maltempo sta interessando anche la Campania, creando disagi nei collegamenti. In particolare l’isola di Capri è attualmente isolata dalla terraferma dopo lo stop di tutti i collegamenti marittimi di linea da Napoli e da Sorrento a causa del Maltempo nel Golfo di Napoli. Fermi nei porti sia gli aliscafi che i traghetti. Capri e’ alle prese da questa mattina con raffiche di vento e una forte mareggiata. Poche le corse di traghetto ...

Maltempo - mare mosso e forte vento : non parte la nave per Lampedusa : Siremar rende noto che a causa delle avverse condizioni meteo, la partenza della motonave "Paolo Veronese" da Porto Empedocle per le Pelagie prevista per le 23 e' stata annullata.

Il Maltempo provoca una vittima nel Crotonese. Venti forti e mareggiate : Un uomo è morto a Mesoraca, nel Crotonese, cadendo dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento. Raffiche oltre i 100 km/h sul Mar Tirreno e le Isole. Onde alte fino a 6 metri. Tre feriti per la caduta di alberi a Roma e sull'Isola d'Elba

Maltempo Livorno : riapre alla circolazione il viale a mare : Persiste l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per mareggiate e forte vento fino alle 20 di oggi, ma i fenomeni sono in attenuazione e il viale Italia a Livorno e’ stato riaperto al traffico. Il viale a mare e’ stato riaperto alla circolazione intorno alle 13.30 – si spiega in una nota del Comune – dopo l’ultimo intervento delle macchine spazzatrici di Aamps che hanno liberato la strada dai detriti ...

Vento - mareggiate e alberi caduti : è allerta Maltempo : Collegamenti con le isole interrotti, allerta per il rischio mareggiate, raffiche di Vento fino a 100 km/h e alberi caduti. Il maltempo si abbatte sull'Italia. alberi caduti A ROMA - A Roma una donna ...

Maltempo - da nord a sud è allerta vento : bloccati collegamenti via mare - rallenta la circolazione ferroviaria : L’Italia è unita dal Maltempo. Procedendo da nord a sud è il vento la principale preoccupazione di queste ore. In Valle d’Aosta sono stati chiusi molti impianti sciistici a causa del vento che rischia di trasformarsi in un pericolo per i turisti. Impianti fermi a Cervinia e Valtournenche. A La Thuile sono operativi gli impianti della parte basa e a Courmayeur si scia solo a Dolonne e Chiecco. I vigili del fuoco sono dovuti ...

Maltempo a Fregene - il mare si mangia la costa : Non c'è pace per le coste romane, già martoriate dal fenomeno dell'erosione. A Fregene il forte vento di queste ore ha alimentato una mareggiata che si sta letteramente 'mangiando' il litorale. C'è ...

Maltempo Lazio : forte mareggiata sul litorale romano - disagi a Fregene : Nuova forte mareggiata sul litorale romano in condizioni di vento fino a 35 nodi: situazione critica a Ostia, Fregene, Fiumicino, Focene, dove è in peggioramento il fenomeno dell’erosione, e le onde circondano o invadono le strutture balneari. In apprensione i balneari di Fregene, dove le onde hanno superato ormai le barriere di difesa. L'articolo Maltempo Lazio: forte mareggiata sul litorale romano, disagi a Fregene sembra essere il primo ...

Maltempo Toscana - allerta mareggiate : chiuso il pontile Tonfano : A titolo precauzionale, il commissario prefettizio a Pietrasanta, Giuseppe Priolo, ha firmato un’ordinanza di chiusura del pontile di Tonfano dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora di domani, mercoledi’ 17 gennaio. Il provvedimento di divieto di accesso e di transito pedonale e veicolare, si e’ reso necessario in seguito all’emissione di allerta regionale arancione per mareggiate intense che possono determinare ...