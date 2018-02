Maltempo | gelo in Europa | i morti salgono a 24

Maltempo - il gelo siberiano provoca 19 morti in Europa : Il gelo siberiano miete vittime in Europa. Dal Baltico al Mediterraneo, il vecchio continente rimane nella morsa del gelo proveniente, che in quattro giorni ha provocato la morte di una ventina di...

Maltempo - sale a 24 il bilancio delle vittime per il gelo in Europa : Si è aggravato a 24 morti il bilancio delle vittime per l'ondata di gelo siberiano che da venerdì colpisce l'Europa. Nove persone sono morte in Polonia, di cui cinque nella notte tra lunedì e martedì; ...

Maltempo Veneto : ondata dei gelo tra le più intense degli ultimi 25 anni : Il freddo registrato in questi ultimi giorni di febbraio rappresenta una delle ondate di gelo più significative, almeno degli ultimi 25 anni, per il Veneto e soprattutto per la montagna nella stagione invernale. Lo rende noto l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpav), sulla base degli ultimi giorni, caratterizzati in regione da temperature molto basse. In pianura, altri periodi di gelo più intensi di questo si sono ...

Maltempo - allerta Burian : gelo e neve in Spagna : Il Burian, la gelida corrente siberiana ha iniziato a colpire anche la Spagna, dove è allerta per gelo e neve nel centro e nel nord-est, in particolare in Catalogna, dove il traffico ha subito già oggi importanti perturbazioni a causa delle prime abbondanti nevicate. La direzione del traffico della Catalogna ha vietato la circolazione dei camion sopra le 7,5 tonnellate su tutte le strade e autostrade del paese a partire dalle 16.00 di oggi. La ...

Maltempo : anche i Balcani nella morsa di neve e gelo : anche i Balcani alle prese con neve e gelo: forti disagi alla circolazione stradale e ferroviaria e conseguenze sulle colture agricole. Nevicate abbondanti si sono registrate su gran parte della Croazia paralizzando la circolazione soprattutto nelle regioni montuose dell’entroterra, dove le temperature sono scese fino a -20°C. Ondata di gelo anche sulla costa dalmata e le isole dell’Adriatico. Situazione simile nella vicina ...

SCUOLE CHIUSE - NAPOLI E COMUNE DI ROMA PER NEVE E Maltempo/ Ultime notizie : gelo paralizza la città campana : SCUOLE CHIUSE, NAPOLI e COMUNE di ROMA per NEVE e MALTEMPO, Ultime notizie: gelo paralizza la città campana. In ginocchio la città partenopea dopo la nevicata delle scorse ore(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:58:00 GMT)

Maltempo e gelo in Corsica : neve nel Golfo di Ajaccio [GALLERY] : 1/4 ...

Maltempo - l’Italia ancora nella morsa del gelo : disagi da Nord a Sud. Scuole chiuse dalla Puglia all’Emilia Meteo : Nevicate in tutta la Penisola, dalla Costa Smeralda a Rimini. A Milano morto nella notte un clochard. Centinaia di Scuole chiuse nelle Marche, Umbria, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania ed Emilia. Il Meteo non rassicura: ancora temperature polari ovunque

Maltempo - Italia nella morsa del gelo : da giovedì nuova perturbazione : Maltempo, Italia nella morsa del gelo: da giovedì nuova perturbazione Temperature ancora in calo dopo le nevicate di lunedì : nei prossimi giorni atteso ulteriore peggioramento. Ieri caos trasporti, rete ferroviaria in tilt . Scuole chiuse a Roma: gli istituti che saranno seggi elettorali potrebbero fare uno stop di 9 giorni. ...

Neve a Roma - gelo ferma treni in tutta Italia/ Maltempo - caos ritardi Frecciarossa e viaggio record di 29 ore : Neve a Roma, caos treni in tutta Italia da Firenze fino a Napoli: ultime notizie, Maltempo Buran blocca il Paese. ritardi, treni soppressi, info traffico e aggiornamenti su aerei e scali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:40:00 GMT)

NEVE A ROMA - IL GELO FERMA I TRENI IN TUTTA ITALIA/ Maltempo - ritardi fino a 7 ore : limitate alcune linee : NEVE a ROMA, caos TRENI in TUTTA ITALIA da Firenze fino a Napoli: ultime notizie, Maltempo Buran blocca il Paese. ritardi, TRENI soppressi, info traffico e aggiornamenti su aerei e scali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:00:00 GMT)

Maltempo - GELO E NEVE A ROMA/ Stilettata di Alemanno alla Raggi : "Virginia - ricordati il sale..." : MALTEMPO, GELO record e NEVE a ROMA: video allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a ROMA Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:58:00 GMT)

Neve a Roma - gelo e Maltempo/ Protezione Civile : "Deciso l'intervento dell'Esercito per pulire le strade" : maltempo, gelo record e Neve a Roma: video allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a Roma Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:03:00 GMT)

Maltempo Italia - neve e gelo al nord : tutti gli aggiornamenti : Da più di 24 ore il territorio Italiano è vittima del vento siberiano Buran, che ha portato con sé neve e temperature gelide. Di seguito un quadro completo delle attuali condizioni meteo delle regioni Italiane colpite dal freddo. Nelle regioni del nord Italia, soprattutto per quanto riguarda il Veneto e l'Emilia Romagna la neve si è arresa dinnanzi al sole, anche se le temperature restano rigide, più precisamente si parla di minime di -7 gradi ...