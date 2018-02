Maltempo e neve | l’appello del sindaco di Pozzuoli | “Evitate di uscire”

Maltempo : Neve e voto - a Roma rischio stop scuola di 9 giorni : Il già lungo week end che tanti studenti stanno pregustando in occasione del voto del 4 marzo potrebbe dilatarsi ancora. Tra Neve ed elezioni c'è il rischio che le scuole di Roma che ospitano seggi ...

Allerta Maltempo 28 febbraio : scuole ancora chiuse per neve - ecco dove : Prosegue l'ondata eccezionale di neve e maltempo che in questi giorni si sta abbattendo su gran parte delle regioni del Centro e del Sud Italia. Le immagini dei tg di questi giorni parlano chiaro: in pochi giorni a Roma sono arrivati a cadere fino a 20 cm di neve, ma anche altre città del Sud Italia, come ad esempio Napoli, ieri mattina si sono svegliate imbiancate. Una situazione meteorologica preoccupante che in molte città italiane ha portato ...

Maltempo Lazio : ghiaccio e neve - la situazione sulle strade : Sulla strada regionale 2 Cassia sono attive riduzioni di carreggiata tra Campagnano e Formello, dal km 20 al km 40, per interventi di salatura dell’asfalto a cura di Astral spa ai fini della messa in sicurezza del tratto. Personale di Astral spa all’opera sulla strada regionale 637 Diramazione di Frosinone e Gaeta per presenza di ghiaccio all’altezza del km 8+000. Sulla strada regionale 156 dei Monti Lepini sono attivi mezzi spargisale di Astral ...

Maltempo - una vittima a Milano. Burian porta la neve a Napoli : Si registra una seconda vittima dell'ondata di freddo: un senza tetto trovato morto vicino alla Stazione Centrale di Milano. Il Maltempo che ha messo in ginocchio Roma, ora si è abbattuto su Napoli. ...

Maltempo - Napoli sotto la neve : scuole chiuse - stop a bus e aerei - spostamenti “sconsigliati”. Polemica sui treni fermi : Bloccati tutti i voli in partenza e in arrivo, autobus fermi “per ragioni di sicurezza“, metropolitana bloccata, scuole chiuse e spostamenti sconsigliati se non “strettamente necessari”. Dopo Roma, martedì è stata Napoli a svegliarsi sotto la neve. E anche il capoluogo campano è andato in tilt. Intanto continua la Polemica sul blocco della circolazione dei treni, nella giornata di lunedì, per colpa degli scambi congelati. ...

Maltempo - Napoli sotto la neve : scuole chiuse - autobus fermi e spostamenti “sconsigliati”. Polemica sui treni fermi : Bloccati tutti i voli in partenza e in arrivo, autobus fermi “per ragioni di sicurezza“, metropolitana bloccata, scuole chiuse e spostamenti sconsigliati se non “strettamente necessari”. Dopo Roma, martedì è stata Napoli a svegliarsi sotto la neve. E anche il capoluogo campano è andato in tilt. Intanto continua la Polemica sul blocco della circolazione dei treni, nella giornata di lunedì, per colpa degli scambi congelati. ...

Maltempo - neve su Napoli : scuole chiuse. Ancora disagi sui treni a Roma : Roma - Il giorno dopo il grande incastro bianco a Roma , i disagi legati al Maltempo non si sono del tutto risolti. L'ondata di gelo non ha attenuato la sua morsa sulla Capitale, ma nonostante il ...

Maltempo - neve su Napoli : scuole chiuse. Ancora disagi sui treni a Roma : treni ad alta velocità dirottati sulla stazione Tiburtina e ridotti dell'80 per cento. Intanto le precipitazioni si spostano altrove: la città partenopea si è...

Maltempo a Roma - residenti costretti a spalare la neve da soli : La neve a Roma è uno spettacolo con pochi precedenti. Se lo ricorda bene l’ex sindaco Alemanno che, nel 2012, finì alla gogna per aver sottovalutato l’emergenza. Eppure, all’indomani della nevicata di ieri, persino lui, dalle colonne de Il Messaggero, ci tiene a rimarcare la differenza con Virginia Raggi: “Io ci misi la faccia, lei va in Messico”. Nelle scorse ore, la prima cittadina è volata a ...

SCUOLE CHIUSE PER Maltempo - COMUNE DI ROMA 27 FEBBRAIO/ Neve e ghiaccio - rischio stop di 9 giorni : SCUOLE CHIUSE per MALTEMPO, COMUNE di ROMA 27 FEBBRAIO: l'ordinanza del Campidoglio conferma lo stop alle lezioni anche per oggi. Ma il rischio è che la pausa possa prolungarsi...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:33:00 GMT)

Maltempo - allerta Burian : la neve blocca una partoriente in casa - soccorsa di Vigili del Fuoco : Giornata di super lavoro per i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno fatto fronte a decine di richieste a causa della neve caduta copiosa su tutta l’Irpinia: in mattinata, ad Atripalda, si è reso necessario soccorrere una donna in procinto di partorire rimasta bloccata in casa per l’improvvisa nevicata. La donna è stata trasportata in ospedale con un automezzo fuoristrada in tempo per il parto. Molti gli automezzi rimasti bloccati a ...

Maltempo Roma - dopo la neve è allerta ghiaccio/ Allerta in Toscana : codice giallo fino a domani : Maltempo, gelo record e neve a Roma: video Allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a Roma Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:25:00 GMT)

Neve a Roma - gelo ferma treni in tutta Italia/ Maltempo - caos ritardi Frecciarossa e viaggio record di 29 ore : Neve a Roma, caos treni in tutta Italia da Firenze fino a Napoli: ultime notizie, Maltempo Buran blocca il Paese. ritardi, treni soppressi, info traffico e aggiornamenti su aerei e scali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:40:00 GMT)

Maltempo : a Padova avviata la macchina comunale per emergenza neve (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - E, già da domani i cittadini saranno allertati attraverso i pannelli a messaggio variabile collocati lungo la viabilità cittadina, mentre informazioni aggiornate si potranno avere anche sul sito internet del comune e telefonando al numero dell’URP 049 8205572. Si sta valu