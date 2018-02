Maltempo Calabria | numerosi interventi dei Vigili del fuoco nel Catanzarese

Maltempo Calabria : chiusa la SS107 in provincia di Cosenza : A causa di alberi caduti sulla carreggiata per il Maltempo, Anas rende noto che la SS107 “Silana Crotonese” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località San Fili, in provincia di Cosenza. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria tra lo svincolo di Palombara e lo svincolo di San Fili. Riaperta la SS18 “Tirrenia inferiore” che questa mattina è rimasta temporaneamente chiusa in provincia di Vibo ...

Maltempo Calabria - forti piogge nel Vibonese : chiusa la SS18 : E’ chiusa, a causa delle forti piogge in corso, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 tirrenica, tra le uscite per Candidoni e San Calogero, nel Vibonese, dove si è registrato l’allagamento del piano viabile. Il traffico, comunica l’Anas, e’ deviato sulla viabilita’ secondaria con indicazioni sul posto. Sulla strada statale 182 “delle Serre Calabre”, inoltre, il transito e’ consentito a ...

Maltempo Calabria - Anas : riaperta la ss 107 ‘Silana Crotonese’ a Paola : La strada statale 107 ”Silana Crotonese” è stata riaperta alla circolazione alle ore 21 di ieri, venerdì 16 febbraio, in seguito alla chiusura resa necessaria a causa della caduta massi sul piano viabile che aveva interessato la statale al km 2,300, in territorio comunale di Paola. Lo comunica l’Anas. La statale 107 è stata riaperta in regime di senso unico alternato, regolato da semafori e con presidio di personale Anas sul ...

Maltempo Calabria : chiusa una parte della statale 107 “Silana Crotonese” : Proseguono i lavori per la messa in sicurezza del versante interessato da un frana sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, a Paola, anche con la presenza di rocciatori per gli interventi di bonifica della pendice rocciosa. La riapertura del tratto è prevista per le 22 di questa sera, al termine delle operazioni, con disposizione del transito a senso unico alternato regolato da semaforo. Lo rende noto l’Anas. La frana ha ...

Maltempo Calabria : resta chiusa la SS107 Silana-Crotonese : La circolazione è al momento interrotta sulla SS107 Silana-Crotonese, nei pressi di Paola (Cosenza), a causa di una frana che ha interessato, ieri sera, un costone roccioso: sul posto i tecnici dell’Anas e della protezione civile regionale. Al momento i mezzi vengono deviati sull’autostrada A2 o sulla strada delle Terme. Numerosi i disagi per i viaggiatori e i pendolari. L'articolo Maltempo Calabria: resta chiusa la SS107 ...

Maltempo - notte da lupi al Sud : bufere di neve tra Campania - Basilicata - Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Maltempo in Calabria - tra pioggia - vento e neve : danni nel Catanzarese : pioggia, vento forte fino a 70/80 km/h e calo delle temperature: dalla scorsa notte la Calabria è bersagliata dal Maltempo. Tutte le zone montane sono imbiancate, ed in alcuni casi anche quelle premontane. Si registrano danni in particolare nel Catanzarese, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti in diversi centri dell’area presilana: le squadre sono intervenute nei territori di Marcedusa, Andali e Taverna, dove le forti raffiche hanno ...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo al Sud : piogge torrenziali in atto su Sicilia - Calabria e Puglia per il ciclone Africano in risalita sul mar Jonio [LIVE] : 1/18 ...

Maltempo Calabria : chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza : La Giunta regionale, presieduta da Mario Oliverio, con l’assistenza del segretario generale Ennio Apicella, si è riunita oggi nella Cittadella regionale a Catanzaro. La giunta, su proposta della Presidenza, ha deliberato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Calabria lo scorso 17 gennaio. “A seguito delle avverse condizioni del clima, derivanti da ...

Maltempo - forte vento di scirocco al Sud : raffiche di 85km/h a Reggio Calabria : Continua a soffiare impetuoso da stamattina il vento di scirocco tra Calabria e Sicilia: Reggio Calabria è la città più colpita, con raffiche di 85km/h in città. Il mare è agitato con forti mareggiate sulle coste esposte, soprattutto nella Sicilia orientale dove l’effetto “stau” sta provocando piogge torrenziali sui versanti orientali dell’Etna e dei Peloritani (154mm a Linguaglossa, 71mm ad Antillo, 64mm al Rifugio ...

Maltempo Calabria - bufera di vento : un talking sull’organizzazione dell’emergenza - la gestione della protezione civile - la vulnerabilità del sistema : Il dramma di Crotone, i danni di Corigliano e di Rossano. Un morto nella città di Pitagora, sfiorata la tragedia nel centro ausonico, nella città di Bisanzio divelti tetti e coperture. La micidiale bufera di vento dei giorni scorsi ripropone la vulnerabilità del sistema. Quale il ruolo della politica? Quali i limiti dello Stato in caso di emergenza? Quali le condizioni strutturali dei nostri edifici pubblici e privati? Sono i temi posti al ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “Valuteremo se chiedere lo stato di emergenza” : “I danni causati alle imprese agricole dal Maltempo che ha sferzato la Calabria nelle scorse ore saranno oggetto di un’approfondita verifica e, conseguentemente, valuteremo l’attivazione delle procedure per l’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Giunta regionale della Calabria, Mario Oliverio, parlando dei danni provocati dal Maltempo nella giornata di ieri ...