Maltempo | Cagliari | tenta di riscaldarsi vicino al camino | muore ustionato

Maltempo Sardegna : a Cagliari chiusi i cimiteri e parchi per il forte vento : A causa del forte vento, in via precauzionale, il Comune di Cagliari ha chiuso al pubblico i parchi, i giardini recintati ed i cimiteri cittadini. Al cimitero di San Michele non vengono interrotte le funzioni di sepoltura già programmate per questo pomeriggio. I siti verranno riaperti con il miglioramento delle condizioni meteo. L'articolo Maltempo Sardegna: a Cagliari chiusi i cimiteri e parchi per il forte vento sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo - emergenza nel Cagliaritano : maestrale strappa il tetto di una scuola : emergenza vento in tutto il Centro Sud ed anche in Sardegna, dove il forte maestrale ha causato ingenti danni a una scuola. In particolare parte della copertura in lamiera di una scuola strappata via, alberi, rami e pannelli solari caduti, cornicioni, cartelloni pubblicitari e pali dell’illuminazione pericolanti. Sono decine gli interventi già effettuati dai vigili del fuoco a Cagliari e nell’hinterland per i danni causati dalla ...

Maltempo Sardegna : pericolo di caduta alberi per il vento - chiusi parchi a Olbia e Cagliari : A causa del forte vento che sta spazzandola la Gallura, il sindaco di Olbia ha firmato l’ordinanza di chiusura del Parco cittadino “Fausto Noce” per il pericolo di caduta dei pioppi e degli eucaliptus. Il parco resterà chiuso fino alle 22. chiusi anche parchi, giardini recintati e cimiteri cittadini a Cagliari. L'articolo Maltempo Sardegna: pericolo di caduta alberi per il vento, chiusi parchi a Olbia e Cagliari sembra essere ...

Maltempo Sardegna : oltre 100 interventi a Cagliari per la bufera di vento : Sono oltre 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale nel Cagliaritano per i danni, fortunatamente lievi, causati dal maestrale. Piu’ di 50 le chiamate arrivate nel corso della giornata al centralino dei pompieri per pali, cornicioni, pannelli solari e semafori pericolanti o caduti. Sessanta le telefonate solo in citta’ ricevute dal centralino della polizia municipale. I vigili sono anche ...

Maltempo - burrasca di maestrale a Cagliari : pesante il bilancio dei danni : Un aereo da turismo ribaltato, un albero sulle auto e numerosi interventi dei vigili del fuoco a Cagliari a causa del forte vento. E’ pesante il bilancio del forte vento che ha spazzato Cagliari e l’intera Sardegna. All’aeroporto di Elmas un piccolo aereo da turismo dell’Aeroclub, fermo nell’area parcheggi vicino agli hangar, è stato rovesciato dal maestrale. Non si sono registrati ritardi negli arrivi e nelle ...

Maltempo - neve e pioggia in tutta Italia : Cortina bloccata - a Cagliari evacuato un circo : Maltempo e disagi su tutta Italia da nord a Sud. La zona di Cortina d'Ampezzo è andata in tilt per le intense nevicate: i n meno di 24 ore a Cortina le precipitazioni nevose hanno raggiunto i 45 ...

Maltempo - neve e pioggia in tutta Italia : Cortina bloccata - a Cagliari evacuato un circo : Maltempo e disagi su tutta Italia da nord a Sud. La zona di Cortina d'Ampezzo è andata in tilt per le intense nevicate: i n meno di 24 ore a Cortina le precipitazioni nevose hanno raggiunto i 45 ...