Maltempo | botta e risposta tra Protezione civile della Campania e sindaco di Napoli I

Maltempo Veneto - Bottacin : “Buona notizie - riconosciuta l’emergenza per le calamità estive” : Dal consiglio dei ministri e’ arrivata la conferma della dichiarazione dello stato di emergenza richiesto dalla Regione Veneto per tre gravi eventi calamitosi accaduti in Veneto, nei mesi estivi: il primo a fine giugno, quando pioggia e grandine colpirono il bellunese e la Pedemontana, e in modo particolare Enego e Vittorio Veneto; il secondo, il 4 e 5 agosto, quando un violento nubifragio su Cortina D’Ampezzo e la valle del Boite ha ...