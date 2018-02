Maltempo | ancora disagi a Roma | strade ghiacciate e treni in ritardo

Allerta Maltempo 28 febbraio : scuole ancora chiuse per neve - ecco dove : Prosegue l'ondata eccezionale di neve e maltempo che in questi giorni si sta abbattendo su gran parte delle regioni del Centro e del Sud Italia. Le immagini dei tg di questi giorni parlano chiaro: in pochi giorni a Roma sono arrivati a cadere fino a 20 cm di neve, ma anche altre città del Sud Italia, come ad esempio Napoli, ieri mattina si sono svegliate imbiancate. Una situazione meteorologica preoccupante che in molte città italiane ha portato ...

Maltempo - l’Italia ancora nella morsa del gelo : disagi da Nord a Sud. Scuole chiuse dalla Puglia all’Emilia Meteo : Nevicate in tutta la Penisola, dalla Costa Smeralda a Rimini. A Milano morto nella notte un clochard. Centinaia di Scuole chiuse nelle Marche, Umbria, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania ed Emilia. Il Meteo non rassicura: ancora temperature polari ovunque

Maltempo - ora tocca a Napoli : traffico in tilt e voli bloccati. Scuole chiuse e ancora disagi sui treni a Roma : Roma - Il giorno dopo il grande incastro bianco a Roma , i disagi legati al Maltempo non si sono del tutto risolti. L'ondata di gelo non ha attenuato la sua morsa sulla Capitale, ma nonostante il ...

Maltempo - neve su Napoli : scuole chiuse. Ancora disagi sui treni a Roma : Roma - Il giorno dopo il grande incastro bianco a Roma , i disagi legati al Maltempo non si sono del tutto risolti. L'ondata di gelo non ha attenuato la sua morsa sulla Capitale, ma nonostante il ...

Maltempo - traffico ferroviario ancora fortemente rallentato a Roma : Resta critica la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono alla Capitale , a causa delle precipitazioni nevose avvenute nella notte per l'arrivo del vento gelido ...

Maltempo e neve : circolazione ferroviaria - ancora forti rallentamenti nel nodo di Roma : circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentata nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono alla Capitale, a causa delle precipitazioni nevose. E’ quanto comunicano le Fs in un aggiornamento della situazione alle ore 13. I clienti di Trenitalia che nel corso della mattina hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal Maltempo, hanno ricevuto e hanno diritto al rimborso ...

METEO 4-10 Marzo : Maltempo - Italia ancora tra piogge e NEVE

Maltempo Piemonte - ancora pioggia e neve : il Cuneese il più colpito : 1/7 ...

Maltempo Sicilia : ancora disagi nei collegamenti con le isole minori : A causa del persistere delle cattive condizioni meteomarine si registrano ancora disagi nei collegamenti con le isole minori: lo rende noto la compagnia di navigazione Siremar. Di seguito le corse annullate nella mattinata di oggi: Trapani-Egadi, Milazzo-Eolie, Palermo-Ustica. L'articolo Maltempo Sicilia: ancora disagi nei collegamenti con le isole minori sembra essere il primo su Meteo Web.

Pyeongchang - Maltempo ancora protagonista : slalom donne rinviato a venerdì : Pyeongchang - Lo sci alpino stenta a decollare. Un giorno di tregua, giusto in tempo per disputare la combinata maschile, è poi Eolo torna di nuovo in azione. Il maltempo continua a imperversare sulle ...

Allerta Meteo Puglia - ancora Maltempo : freddo in aumento - arriva anche la neve a bassa quota : Un Allerta Meteo giallo a partire da domani mattina e a seguire per le successive 24-36 ore e’ stato emesso dalla Protezione civile per rischio neve sulla Puglia centro-settentrionale, per rischio idrogeologico, idraulico e temporali sul resto della regione e per vento su tutto il territorio. Il maltempo sara’ caratterizzato da forte ventilazione sulla Puglia meridionale e da temperature minime basse nelle zone interne della regione. ...