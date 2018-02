Maltempo | Ancona | ripartono traghetti viabilità dei tir con merce deperibile 

meteoweb.eu

: #Maltempo, i #vigilidelfuoco della provincia di #Ancona hanno lavorato l’intera notte per soccorrere automobilisti… - emergenzavvf : #Maltempo, i #vigilidelfuoco della provincia di #Ancona hanno lavorato l’intera notte per soccorrere automobilisti… - MediasetTgcom24 : Maltempo, chiusi gli aeroporti di Rimini e Ancona #maltempo - poliziadistato : Emergenza #maltempo sospesa circolazione mezzi pesanti da Prefetture di Bologna, Ferrara, Parma, Rimini, Modena, Pi… -

(Di martedì 27 febbraio 2018)dae riaperta laportuale al traffico delle automobili e dei mezzi pesanti con prodotti deperibili a bordo. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, in coordinamento con la Capitaneria di porto, ha deciso di riaprire al traffico di auto e mezzi con prodotti deperibili a bordo delle navi in sosta nello scalo. La decisione è stata presa dopo la riunione del Cov della Prefettura. Le altre tipologie di Tir rimarranno in sosta sulle banchine per non intasare lalocale visto che rimane il divieto di transito sull’A14 ai mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Sarà consentito ai mezzi in porto di imbarcarsi sui trepresenti: sono circa 180 i mezzi in sosta e altrettanti in attesa di sbarco suiarrivati dalla Grecia. Il tutto si risolverà progressivamente quando l’A14 sarà riaperta ...