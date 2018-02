Maltempo Ancona | la Croce Rossa assiste gli autisti bloccati nel porto

Maltempo - spazzaneve al lavoro ad Ancona : alcune vie chiuse : alcune corse di autobus sospese o modificate e vie interdette al traffico ad Ancona. Dopo la fittissima nevicata che ha steso sulla città circa 30 centimetri di coltre bianca, il Comune aggiorna il bollettino neve: sotto la supervisione del Coc, dalle prime ore di oggi, sono impegnati ditte e mezzi spazzaneve per ripulire le strade a partire dalle vie principali, dagli accessi a ospedali, enti pubblici, infrastrutture e snodi stradali. Gli ...

Maltempo Marche : volanti della polizia soccorrono madre e neonata ad Ancona : I poliziotti delle volanti di Ancona hanno soccorso una giovane mamma rimasta bloccata nella neve in auto con la sua bimba di sei giorni: erano dirette al Salesi per dei controlli, ma la vettura è rimasta bloccata sulla rampa di accesso alla strada principale nel quartiere di Pietralacroce. Gli agenti hanno utilizzato per il soccorso un fuoristrada attrezzato e, con il verricello, hanno soccorso mamma e figlia, accompagnandole all’ospedale ...

Maltempo - il Burian si accanisce sulle Marche : tanta neve ad Ancona - Pesaro - Fano - San Benedetto del Tronto e Senigallia [GALLERY] : 1/13 Ancona ...

Maltempo Ancona - Prefettura : stop ai veicoli pesanti dalle 22 : In considerazione delle previsioni di nevicate lungo la dorsale adriatica è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 22 di stasera nel territorio della provincia di Ancona: lo ha stabilito il prefetto Antonio d’Acunto. La limitazione della circolazione riguarda i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate sull’autostrada A14, sulle strade statali e provinciali. Al momento sul territorio regionale si ...

Maltempo : scuole chiuse ad Ancona lunedì 26 e martedì 27 febbraio : In considerazione delle previsioni di avverse condizioni meteorologiche che indicano possibile abbondanti nevicate e gelate anche nel territorio di Ancona, il sindaco Valeria Mancinelli ha disposto per lunedì 26 e martedì 27 febbraio “la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale e la chiusura degli asili nido e scuole d’infanzia del Comune di Ancona”. L'articolo Maltempo: scuole chiuse ad Ancona ...

Maltempo - forte gelo in arrivo ad Ancona : “Evitate spostamenti” : “In caso di neve e ghiaccio, anche perché le previsioni viste sinora danno queste informazioni, previste nella giornata di lunedì 26 e martedì 27 febbraio, fin d’ora, invitiamo fortemente i nostri concittadini a limitare al massimo e tassativamente gli spostamenti”. E’ l’appello lanciato dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, al termine di una nuova riunione per un’ulteriore messa a punto del piano di ...

Maltempo Ancona : pronto il piano neve : Il Comune di Ancona ha predisposto il piano neve, in previsione delle avverse condizioni meteo previste nei prossimi giorni. L’Assessorato alla Protezione Civile ha allertato 14 ditte, ingaggiate per la pulizia delle strade comunali per il periodo dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018, alle quali sono state affidate altrettante aree di intervento. Le ditte sono pronte ad intervenire nel giro di 30 minuti. A disposizione anche quattro ...

Maltempo - forte vento sulla Marche : precauzioni nel porto di Ancona : forte Maltempo e disagi un po’ in tutte le Marche a causa delle forti raffiche di vento e in qualche caso pioggia e grandine. Nel porto di Ancona sono state adottate precauzioni per l’ingresso e l’uscita delle navi, con un maggior numero di rimorchiatori e più spazi di attracco lungo le banchine. I vigili del fuoco sono intervenuti per rami e piante pericolati cadute lungo la strada ad Ancona, Urbino, Macerata, dove il vento ha ...

Maltempo Ancona : cipresso squarciato da fulmine a Castelplanio : Intervento dei vigili del fuoco questa mattina nel parco cittadino di Castelplanio (Ancona) per un cipresso squarciato da un fulmine. Non si segnalano feriti. L'articolo Maltempo Ancona: cipresso squarciato da fulmine a Castelplanio sembra essere il primo su Meteo Web.