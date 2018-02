Maire Tecnimont - inaugurato in Egitto impianto solare "Mats" : Teleborsa, - L' impianto solare termodinamico a concentrazione MATS, il primo al mondo di questo tipo, è stato inaugurato oggi, 27 Febbraio, ufficialmente nell'area situata nella Città per la Scienza e la Tecnologia , SRTA-City, a Borg El-Arab, a 40 km da Alessandria d' Egitto . Lo rende noto Maire Tecnimont , precisando che KT-Kinetics Technology, parte del Gruppo Maire Tecnimont , è stata ...

Maire Tecnimont : inaugurato in Egitto impianto solare termodinamico a concentrazione "Mats" : L'impianto solare termodinamico a concentrazione "Mats", il primo al mondo in grado di produrre energia elettrica ma anche di desalinizzare l'acqua per uso domestico, è stato inaugurato ufficialmente nell'area situata nella Città per la Scienza e la Tecnologia , SRTA-...