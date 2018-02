ilfattoquotidiano

: FANATICO DEL CORANO L'uomo ha massacrato di botte la ragazza, 19enne, poi ha inscenato un incidente stradale,... - LegaSalvini : FANATICO DEL CORANO L'uomo ha massacrato di botte la ragazza, 19enne, poi ha inscenato un incidente stradale,... - trendinitalia : Macerata, “19enne investita da un’auto”. Il legale del padre, accusato di omicidio: “Dinamica confermata dall’autop… - Cascavel47 : Macerata, “19enne investita da un’auto”. Il legale del padre, accusato di omicidio: “Dinamica confermata dall’autop… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) La causa del decesso sarebbe un trauma dovuto all’investimento da parte di un’automobile e non a eventuali percosse subito. È quanto emerso dall’autopsia sul corpo della 19enne pakistana Azka Riaz, morta il 24 febbraio a Trodica di Morrovalle, in provincia di. Lo sostiene l’avvocato deldi lei, Muhammad Riaz che si trova in stato di fermo con l’accusa dipreterintenzionale. Gli inquirenti sospettano che l’uomo, già denunciato per maltrattamenti in famiglia in un procedimento nel quale la ragazza avrebbe dovuto testimoniare, sia il responsabile del decesso della figlia che sarebbe statadall’auto quando era già morta o agonizzante. Un’ipotesi che sembrerebbe allontanarsi dopo l’autopsia eseguita lunedì dal medico. Secondo Laganà, che si è avvalso di un proprio consulente, “le tumefazioni riscontrate non sono ...