Lupo e Nicolai a Fort Lauderdale

Beach Volley : a Fort Lauderdale l'esordio di Nicolai- Lupo : Fort Lauderdale , STATI UNITI, - Il circo internazionale del Beach Volley si trasferisce dall'Iran alla Florida , Stati Uniti, dove tutto è pronto per il Major di Fort Lauderdale . Tre le coppie ...

Beach volley - il 2017 dell’Italia. Lupo-Nicolai restano le punte - ma qualcosa si muove tra i giovani : Il 2018 è già alle porte e si preannuncia denso di appuntamenti per il Beach volley mondiale e italiano. L’anno post olimpico ha regalato soddisfazioni col contagocce al movimento italiano che ha gioito solo grazie ai vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai, protagonisti di una stagione straordinaria con il solo neo della eliminazione ai sedicesimi di finale in un Mondiale disastroso per i colori azzurri. Lupo/Nicolai hanno rivinto ...