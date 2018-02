Luigi Di Maio vuole Lorenzo Fioramonti come ministro dello Sviluppo economico Il leader

Luigi Di Maio - carabinieri furiosi con lui : vuole ministro un generale dell'Arma : Luigi Di Maio chiama il generale e lui risponde 'presente'. E' Sergio Costa , generale di Brigata dell'Arma dei carabinieri, che il candidato premier dei 5 Stelle vorrebbe nel suo governo come ...

Maratona Luigi Di Maio. Ultimi 5 giorni quasi solamente in televisione. Con un solo nemico : il centrodestra : Luigi Di Maio evita Buran di un soffio. Fatta salva per l'ultima tappa del "rally" elettorale nel clima relativamente mite di Palermo, il leader del Movimento 5 stelle si chiuderà letteralmente in studio, evitando il gelo che sta flagellando l'Italia. Da martedì a venerdì sono ben sedici gli appuntamenti previsti. Quattordici in televisione più due in radio. Ma non è escluso che ne spuntino altri last minute. ...

Luigi Di Maio - l'ultima decisione ridicola : salva la candidata grillina già iscritta a un altro partito : Nessun rischio espulsione per Patty l'Abbate, candidata del M5s nel collegio Monopoli-Brindisi per il Senato , per la quale era emersa una precedente candidatura nelle comunali di Castellana Grotte, ...

Luigi Di Maio - il pressing e i toni del leader del M5s irritano il Quirinale : C'è irritazione al Quirinale per il pressing di Luigi Di Maio e per i toni sempre più alti usati dal Movimento 5 stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si mantiene paziente e al di ...

Luigi Di Maio e Di Battista da Lucia Annunziata - la battuta raggelante : 'Ecco perché Grillo vi ha lasciato...' : 'Ho finalmente scoperto perché Beppe Grillo ha lasciato la politica'. Lucia Annunziata rientra in studio a In mezz'ora dopo aver trasmesso un video del fondatore del Movimento 5 Stelle . Di fronte a lei ci sono i due 'gemelli diversi' dei 5 Stelle, il ...

Elezioni - il lato B di Luigi Di Maio "Costa ministro dell'Ambiente con il M5S" : Di molti politici, per età, potrei essere il padre. Di Luigi Di Maio addirittura il nonno. E in tutti questi anni, sugli argomenti più diversi, inclusa l’enigmistica, non ho mai smesso di far funzionare il cervello. Così, se mi dicessero... Segui su affaritaliani.it

M5S - Luigi Di Maio 'cavallo zoppo' Molti tifano per la sua caduta. Insight : Il caso di Salvatore Caiata, indagato per riciclaggio ma candidato in Basilicata e fortemente voluto da Luigi Di Maio, cala su quest'ultimo ineseorabile come una mannaia Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - anche i No Tav votano Movimento 5 Stelle. Il leader Perino : 'Potere al popolo voto inutile' : L'alternativa, per certi versi, è imbarazzante quasi quanto chi se la pone. Alberto Perino , combattivo ex portavoce dei No Tav , sconfessa la pasionaria del Movimento che combatte con ogni mezzo l'...

Non è l’arena/ Anticipazioni e ospiti : Luigi Di Maio e Matteo Salvini (25 febbraio) : Non è l'arena, Anticipazioni e ospiti 25 febbraio: a pochi giorni dalle elezioni del 4 marzo, Massimo Giletti intervista Luigi Di Maio e Matteo Salvini.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:19:00 GMT)

Luigi Di Maio - spunta un altro candidato che lo ha preso in giro : 'Condannato per cd pirata masterizzati' : Un'altra tegole sul Movimento 5Stelle. Mentre è ancora fresca la ferita del caso Caiata, indagato per riciclaggio ed escluso ieri dal Movimento, oggi spunta un altro impresentabile tra i candidati M5s.

Luigi Di Maio - il grillino che vuol fare ministro della famiglia : oltre il ridicolo - chi ha scelto : Il Movimento 5 Stelle non chiude a forme di collaborazione post-voto. A patto che si tratti di convergenze sul loro programma. Luigi Di Maio delinea i possibili scenari del 5 marzo. Il sogno grillino ...

Luigi Di Maio - il caso imbarazzante del grillino indagato Salvatore Caiata : 'C'è una mano rossa e blu dietro' : Con il passare delle ore, cresce il sospetto del grillino Salvatore Caiata che dietro la bufera giudiziaria che lo sta travolgendo ci sia una regia occulta, qualcuno - neanche pochi - che avrebbero ...

'Non è che...'. Dal Quirinale la frase che annienta la carriera di Luigi Di Maio premier : ...visto che ieri venerdì 23 febbraio si è presentato al Quirinale per sondare il suo gradimento su tre ministri grillini 'di peso' designati dal candidato premier del Movimento 5 stelle per Economia, ...

Vittorio Sgarbi al gabinetto contro Luigi Di Maio - Il video : In poche ore è subito diventato virale sulla rete il video pubblicato e diffuso ieri da Vittorio Sgarbi sulla propria pagina del social network Facebook. Il video diventato virale Un breve video di un minuto circa nel quale il critico letterario attacca duramente Luigi Di Maio, leader del Movimento Cinque Stelle e candidato premier per le prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il video, girato da un suo collaboratore ritrae il critico ...