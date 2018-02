Lorenzo Fioramonti | l' economista no-Pil che vuol far decrescere l' Italia

Chi è Lorenzo Fioramonti - l'economista che Di Maio vuole al Mise : Professore di Economia politica all'Università di Pretoria, è un sostenitore della teoria della decrescita felice e critico dell'Euro

Luigi Di Maio vuole Lorenzo Fioramonti come ministro dello Sviluppo economico. Il leader M5S : "È un'eccellenza italiana" : È Lorenzo Fioramonti, professore di Economia politica all'università sudafricana di Pretoria, il nome scelto da Luigi Di Maio come ministro dello Sviluppo economico in un ipotetico governo a guida 5 Stelle. L'annuncio del leader M5S arriva in un'intervista al Corriere della Sera, dove Fioramonti viene definito da Di Maio "un'eccellenza italiana".Dopo il generale dei carabinieri Sergio Costa, indicato come ministro dell'Ambiente, Di ...

Lorenzo Fioramonti - chi è il candidato M5S : dalla laurea in Filosofia alla critica al pil. Con tappa alla Rockefeller foundation : Filosofo, dottore in scienze politiche, borsista, ricercatore, professore prima associato e poi ordinario. Economista? Non tutti sono d’accordo, anche se, dice lui, “negli ultimi anni per avere un premio Nobel in economia non è più necessaria una laurea questa stessa materia”. Di fatto ma non di diritto, insomma, come dicono gli uomini di legge. dalla sua pagina di Wikipedia al “blog delle stelle”, Lorenzo Fioramonti è conosciuto come ...

Lorenzo Fioramonti - l'economista dei grillini amico dell’élite : "Il problema non è uscire dall’euro ma uscirne il più velocemente possibile". Chi l’ha detto? Matteo Salvini? No. Giorgia Meloni? Neppure. Marine Le Pen? Neanche. Margaret Thatcher? Ma per carità, lei nell'euro non c’è nemmeno voluta entrare.La frase incriminata la pronunciò Beppe Grillo nel 2014 quando il Movimento 5 Stelle rappresentava la rottura col sistema di potere tecnocratico ...

Lorenzo Fioramonti - l’economista nemico del Pil (e dei baroni) candidato dal M5S : È contrario al Pil come termometro assoluto, favorevole al reddito di cittadinanza come «strumento per rilanciare i consumi» ed è un nemico dei baroni dell’Università italiana. Lorenzo Fioramonti, 40 anni, è il nuovo volto del Movimento 5 Stelle da spendere sui temi economici. Storia particolare, la sua, che inizia con un diniego. A 33 anni, appena finito un dottorato in Scienze Politiche all’Università di Bologna, si sente chiede ...

M5s candida l’economista Lorenzo Fioramonti : aveva raccontato la sua storia di cervello in fuga al Fatto.it : Approva le proposte del M5s, e in particolare quella del reddito di cittadinanza, che è “una forma di garanzia nei confronti delle famiglie. Un ottimo modo per rilanciare i consumi e diminuire la spesa dello Stato”. Lorenzo Fioramonti, Professore ordinario di Economia Politica all’Università di Pretoria, dove dirige il Centro Studi sull’Innovazione nella Governance e dove è Vice Direttore del campus sullo sviluppo sostenibile ...

Lorenzo Fioramonti - l'economista nemico numero uno del Pil che si candida con M5s e sarà uno dei consiglieri economici di Di Maio : "Mi fu spiegato che nel mondo accademico italiano esistono delle regole non scritte ma che tutti conoscono - racconta in un colloquio col Fatto nel 2016 -. La prima è che bisogna aspettare il '...