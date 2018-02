L’omicidio del giornalista slovacco Ján Kuciak

Rudy Guede - la Cassazione dice no alla revisione del processo per L’omicidio di Meredith Kercher : La Cassazione ha detto no alla revisione del processo per Rudy Guede, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio in concorso e la violenza sessuale sulla studentessa inglese Meredith Kercher, uccisa nel 2007 a Perugia. La quinta Sezione penale ha rigettato il ricorso della difesa dell’ivoriano contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che il 10 gennaio 2017 aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione. Secondo ...

Mafia - L’omicidio Agostino e l’arsenale delle stragi : la procura generale ordina una nuova perizia sul revolver : Era una vera santabarbara, quella scoperta nel febbraio 1996 in contrada Giambascio, a San Giuseppe Jato, nel palermitano. Qui, nel vano interrato di una casa di campagna del boss poi pentito Giovanni Brusca, furono trovati armi, munizioni, esplosivi, congegni elettrici, fucili mitragliatori, lancia granate e lancia missili di fabbricazione sovietica, mine anticarro e apparecchi radio. E poi c’era un revolver Smith & Wesson 357 magnum, ...

Pensionato arrestato per L’omicidio della badante trovata morta due anni fa nel Piacentino : Svolta nel caso di Lavdije Kruja, la badante uccisa a Piacenza due anni fa chiamata da tutti la "dea". A sparare il colpo di pistola alla nuca fatale è stato Franco Vignati, ex assessore comunale di 64 anni. L'uomo, oggi Pensionato, è stato arrestato nelle scorse ore e si trova ora nel carcere di Lodi. L'accusa è di omicidio premeditato.Vignati, dopo aver sparato alla donna, aveva gettato il suo corpo nelle acque del ...

Pensionato arrestato per L’omicidio della badante trovata morta due anni fa nel Piacentino : Due anni dopo il presunto omicida di Lavdije Kruja, la badante uccisa nei pressi di una diga di Monticelli d’Ongina (Piacenza) ha un nome e un volto. Franco Vignati, Pensionato 64 enne di Chignolo Po (Pavia) è stato arrestato nelle scorse ore e si trova dunque detenuto nel carcere di Lodi con l’accusa di omicidio. La donna, badante albanese di 40 a...

‘’Ha ucciso Jessica. Poi - su Facebook…’. Il gesto horror del tranviere assassino : cosa ha messo online dopo L’omicidio della 19enne che ospitava a casa : Alessandro Garlaschi, il 39enne arrestato dalla polizia per l’omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 19enne che aveva ospitato nel suo bilocale di via Brioschi 93, resta in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Il delitto è avvenuto all’interno di un appartamento di una palazzina riservata ai tranvieri. La ragazza, 19 anni, martedì scorso aveva postato una foto con una frase di Chalie Chaplin: “Un giorno senza ...

Pamela uccisa con due coltellate al fegatoSpunta l’ombra delL’omicidio rituale : Pamela uccisa con due coltellate al fegatoSpunta l’ombra dell’omicidio rituale Lo scempio sul corpo sembra rimandare ai crimini tribali diffusi nei villaggi nigeriani. Intanto dagli esiti degli esami istologici appare ormai chiaro come ad uccidere la ragazza siano state due coltellate, inferte quando era ancora vita. Impossibile provare la violenza sessuale. Continua a leggere L'articolo Pamela uccisa con due coltellate al ...

Delitto di Macerata : i cinque misteri delL’omicidio di Pamela : Delitto di Macerata: i cinque misteri dell’omicidio di Pamela La diciottenne Pamela Mastropietro è scomparsa dalla comunità per tossicodipendenti in cui era ricoverata a Macerata lo scorso 29 gennaio. Quarantotto ore dopo i suoi resti smembrati sono stati trovati in due trolley nelle campagne di Pollenza.Continua a leggere La diciottenne Pamela Mastropietro è scomparsa dalla […] L'articolo Delitto di Macerata: i cinque misteri ...

Pamela Mastropietro - i dubbi dello zio avvocato : “Lei aveva paura degli aghi”. L’ipotesi delL’omicidio a sfondo sessuale : Marco Valerio Verni, zio di Pamela, la ragazza uccisa, fatta a pezzi e messa in due trolley a Macerata, e legale di famiglia, ha espresso i molti dubbi sull’omicidio della nipote e sull’annunciata chiusura del caso. Il legale in una intervista al Corriere della Sera esprime molte perplessità: “Per la Procura l’indagine è chiusa? Mi auguro voglia dire che quei tre hanno confessato. Spero che abbiano raccontato nel ...

Pamela - il gip esclude L’omicidio ma convalida l’arresto dello spacciatore : Occultamento e vilipendio di cadavere, ma non omicidio. Queste, secondo quanto si apprende da fonti investigative, le accuse contestate dal gip di Macerata, Giovanni Maria Manzoni, nel convalidare il fermo di Innocent Oseghale, l’uomo al centro dell’inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro, la 18enne fatta a pezzi e abbandonata in due trolley a...

‘Ndrangheta - “condannati per mafia ma ancora stipendiati dall’Asp”. Tra loro anche il mandante delL’omicidio Fortugno : Condannati per reati gravissimi, anche di mafia, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, eppure ancora stipendiati dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Ricevono regolarmente il bonifico alla fine del mese, in alcuni casi da anni, anche se avrebbero dovuto essere licenziati. Tra i nomi che figurano nell’elenco, anche se per un periodo di un solo anno, c’è anche quello di Alessandro Marcianò, il caposala ...

Pamela Mastropietro - trattenuto l’uomo sospettato dalL’omicidio della 18enne fatta a pezzi. Interrogati altri due giovani : Sono arrivati a lui grazie alle telecamere di videosorveglianza che lo immortalano mentre segue insistentemente Pamela Mastropietro. È stato trattenuto per tutta la notte il 30enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine per questioni di droga, sospettato dell’omicidio della 18enne fuggita dalla comunità di recupero di Corridonia e ritrovata smembrata a Pollenza, in provincia di Macerata. Il nigeriano, che si trova in Italia ...

Macerata - c’è un fermo per L’omicidio della ragazza fatta pezzi. Il sospetto preso in custodia dalle forze dell’ordine : C’è un uomo in stato di fermo per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta pezzi, il cui cadavere smembrato è stato rinvenuto in due trolley nelle campagne di Pollenza. Si tratta di un nigeriano, già noto alle forze di polizia. E’ stato a lungo interrogato in caserma e successivamente accompagnato dai carabinieri in un condominio in via Spalato 124 a Macerata. L’uomo è stato individuato grazie ...

Gianni Versace - su Fox Crime torna la serie sulL’omicidio dello stilista. La clip in esclusiva : Il 15 luglio del 1997 lo stilista Gianni Versace veniva ucciso a Miami da Andrew Cunanan. Venerdì 26 gennaio su FoxCrime (canale Sky,116) la seconda puntata di American Crime story: The assassination of Gianni Versace. Il racconto di quel delitto è il tema della seconda stagione della serie antologica American Crime story, ideata da Ryan Murphy (American Horror Story, Feud, Glee), con il titolo The assassination of Gianni Versace e basata sul ...

L’omicidio del parà svela i segreti della caserma : “Droga e sesso con le ‘folgorine’” : L’omicidio del parà svela i segreti della caserma: “Droga e sesso con le ‘folgorine’” Zone ‘franche’ adibite al consumo e allo spaccio di droga, accesso libero ai civili, sesso con le prostitute e nonnismo. Questo il ritratto della caserma Gamerra che emerge dai lavori della Commissione di Inchiesta sulla morte del parà Scieri, ucciso a […] L'articolo L’omicidio del parà svela i segreti della caserma: “Droga e sesso con ...