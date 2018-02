“Lo abbiamo trovato nella loro cabina” La doppia vita delle sexy turiste | reginette di

caffeinamagazine

: Un grande assente della campagna elettorale (a Grillo e a Berlusconi l'argomento non piace molto...) è la lotta all… - pdnetwork : Un grande assente della campagna elettorale (a Grillo e a Berlusconi l'argomento non piace molto...) è la lotta all… - RobertoMaroni_ : Domani firmiamo lo storico accordo per l’autonomia. Che soddisfazione!! Pochi ci credevano, ma ce l’abbiamo fatta!! - berlusconi : Per il primo, secondo e terzo anno della Flat Tax servono delle importanti coperture e noi le abbiamo trovate. Dal… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Un evento imperdibile, un viaggio in mezzo al lusso e alle feste, continue, intorno al mondo. Durata: una settimana. Party in piscina, balli in discoteca e abbronzatura costante, verrebbe da pensare. Ma non tutti i passeggeri a bordo della crociera dei sogni erano in realtà quello che sembravano, ovvero turisti a caccia di uno sfrenato (e abbastanza costoso) divertimento. Tra i tanti presenti, infatti, c’erano anche tre persone che avevano deciso di approfittare della tratta per portare fuori dall’Inghilterra un massiccio carico di droga, cocaina per la precisione. Quasi 100 chili, che avrebbero fruttato la bellezza di diciassette milioni di dollari. Non proprio una bazzecola. E quale occasione migliore di un simile viaggio per sembrare insospettabili? Purtroppo, però, per il trio le cose si sono messe di colpo male. Molto male. Come raccontato dal Daily Mail, la ...