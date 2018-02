‘L’Italia è in declino intollerabile’ Chi l’ha detto? Giovanni Giolitti | 120 anni fa

ilfattoquotidiano

: @GabriGiammanco @La7tv @CoffeeBreakLa7 @forza_italia @berlusconi Inutile che la Sinistra si arrampichi sugli specch… - NAmendolagine : @GabriGiammanco @La7tv @CoffeeBreakLa7 @forza_italia @berlusconi Inutile che la Sinistra si arrampichi sugli specch… - GigiEinaudi : @spinozait @GandiaMolina @leomorabito L’Italia continua con sempre maggior decisione il suo declino per colpa di un… - giocogio1 : RT @YanezPeter: Le certezze di #Bagnai 3 giugno 2013 Per l'Italia il declino del reddito pro capite in rapporto a quello medio della UE a… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Era un comizio o in un talk show? Provare a ricordare chi haqueste parole. «L’Italia è un paese di bassi salari, dove le tasse sono più alte che in qualsiasi altra parte del mondo. Le imposte, nel complesso, hanno raggiunto un livello insostenibile, e colpiscono più gravemente i poveri dei ricchi. Siamo il paese che ha il debito pubblico più alto in proporzione alle sue ricchezze. La giustizia è lenta, costosissima e senza sufficienti garanzie. L’istruzione elementare è insufficiente, quella superiore crea fabbriche di spostati. Abbiamo un primato vergognoso nella delinquenza comune. Il prestigio nazionale all’estero è inintollerabile». Invero, sono le parole dipronunciate nell’ottobre del 1899. Una disamina spietata di quasi 120fa, che potreste leggere tal quale sul giornale di domani. Basta fare due taglia & incolla: sostituire ...