L’Italia del basket è passata alla seconda fase delle qualificazioni per i Mondiali del

“Noi - ragazzi del ’99. Il nostro primo voto per cambiare L’Italia” : Il presidente della Repubblica Mattarella li ha invocati durante il messaggio di fine anno e loro hanno risposto presente. Sono i «ragazzi del ’99», la generazione di giovani che il 4 marzo voterà per la prima volta. Si affacciano al mondo degli adulti con un bagaglio di sogni, paure e insieme una grande responsabilità: raccogliere idealmente ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le prossime avversarie delL’Italia. Paura Lituania - gli azzurri vogliono il pass! : L’Italia si è qualificata alla seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Gli azzurri, grazie alla schiacciante vittoria odierna ottenuta in Romania, hanno staccato matematicamente il pass per il prossimo turno, quello decisivo nella rincorsa alla rassegna iridata. I ragazzi di Meo Sacchetti hanno infilato il quarto successo consecutivo: in precedenza avevano già surclassato i rumeni in casa, avevano dominato in Croazia ...

Pesca - L’Italia è una delle nazioni che ha depredato di più i mari nel 2016 : (Foto: Global Fishing Watch) Oltre il 55% degli oceani di tutto il mondo sono soggetti allo sfruttamento industriale. Un dato sorprendente, se consideriamo che la Pesca fornisce solo l’1,2% della produzione calorica globale per il consumo di cibo. A rivelarlo sulle pagine di Science è una nuova mappa satellitare messa a punto dai ricercatori del Global Fishing Watch, che hanno dato così un’altra dimostrazione della potenza dei big ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : i convocati delL’Italia ai raggi X. Non solo i quartetti per puntare in alto : Da mercoledì a domenica il velodromo di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati Mondiali 2018 di Ciclismo su pista, appuntamento che di fatto chiude la stagione di questa disciplina. L’Italia si presenterà con una delegazione molto nutrita e soprattutto molto ambiziosa, che punterà a conquistare medaglie in diverse prove. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sono i convocati del Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su ...

Allerta Meteo e Neve - L’Italia stretta nella morsa del Burian : il punto della situazione da Nord a Sud : Risveglio con Neve e freddo polare per la Capitale, che in queste ore è interessata dal passaggio della perturbazione portata dal vento siberiano Burian. L’aria gelida, dopo aver portato forti nevicate e temperature sotto zero al Nord, si sta spostando lungo lo stivale investendo più direttamente il Centro-Nord del Paese. Ecco il punto della situazione da Nord a Sud. In corso dalla notte intensa nevicata a Rieti Nevica dalla notte scorsa ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati delL’Italia per la sfida di domani con la Romania. Achille Polonara sostituisce Raphael Gaspardo : Vigilia importante in casa ItalBasket. Gli azzurri domani sfideranno la Romania a Cluj-Napoca (ore 18.00) nella quarta partita del girone D delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il CT Meo Sacchetti ha scelto i 12 giocatori con cui affronterà l’impegno: I convocati dell’Italia per la sfida con la Romania Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano) Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer ...

Allerta Meteo - irrompe il Burian : il gelo siberiano invade L’Italia - tanta NEVE sulle Regioni del Centro tra stasera e domani [MAPPE] : 1/20 ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Cerimonia Chiusura in DIRETTA : Carolina Kostner portabandiera delL’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si concludono ufficialmente i Giochi e lo Stadio della cittadina sudcoreana è pronto per accogliere gli atleti che saluteranno definitamente la rassegna a cinque cerchi. Dopo aver assegnato tutti i 102 titoli in palio e dopo due settimane di grande spettacolo sulla neve e sul ghiaccio, è arrivato il momento di fare calare il ...

Olimpiadi Invernali Pechino 2022 : le speranze di medaglia delL’Italia ed i giovani su cui puntare : 14 anni dopo l’edizione estiva, Pechino ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2022. “Risultato eccellente a PyeongChang, ma in Cina voglio 15 medaglie“, ha già dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò. La pianificazione per il prossimo quadriennio inizierà tra qualche settimana. Andiamo a scoprire su quali atleti, anche di prospettiva, potrà contare l’Italia per provare a migliorare ulteriormente un rendimento già ...

TV - Rai3 : a “La Grande Storia” il racconto del primo bombardamento delL’Italia dal cielo : L’Italia subì il primo bombardamento dal cielo l’11 giugno del 1940, il giorno dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini, e l’ultimo i primi di maggio del ‘45, addirittura a Liberazione avvenuta, lo ricorda Paolo Mieli a “La Grande Storia”, in onda lunedì 26 febbraio alle 23.10 su Rai3, Di questa paura incombente dal cielo, “l’inviato nella Storia” Fabio Toncelli racconterà le tracce ancora presenti in Italia: mostrerà le sirene antiaereo che ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i numeri delL’Italia. Record - prime volte - medaglie : il trend è positivo : L’Italia ha concluso la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con 10 medaglie complessive (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). Diamo uno sguardo statistico ai risultati ottenuti dagli azzurri in Corea del Sud. L’Italia è tra i sei Paesi che hanno avuto il maggior incremento in termini di medaglie rispetto a Sochi: abbiamo fatto registrare un +25% che è inferiore soltanto a Corea del Sud (87,5 ma gareggiavano ...

Cerimonia chiusura Olimpiadi PyeongChang 2018 : la portabandiera delL’Italia sarà Carolina Kostner. Programma - orari e tv : Domenica 25 febbraio si svolgerà la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo 16 giorni di gare appassionanti e avvincenti, cala il sipario sulla rassegna a cinque cerchi: si assegneranno gli ultimi titoli e poi tutto allo Stadio per concludere nel migliore dei modi questa spettacolare edizione dei Giochi che ha regalato tante emozioni e gare palpitanti. Carolina Kostner sarà la portabandiera dell’Italia per ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang : Carolina Kostner portabandiera delL’Italia per la Cerimonia di Chiusura : Carolina Kostner sarà la portabandiera dell’Italia nella Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domenica 25 febbraio (ore 12.00 italiane) calerà il sipario su questa edizione dei Giochi e a sventolare il tricolore sarà la nostra Regina del Ghiaccio: a dodici anni di distanza da Torino 2006, quando fu portabandiera nella ben più importante Cerimonia d’Apertura, la 31enne altoatesina avrà l’onore di ...