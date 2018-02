L’Isola si allunga di una puntata

davidemaggio

(Di martedì 27 febbraio 2018) Alessia Marcuzzi L’Isola dei Famosi 2018 sidi una settimana. Sebbene quella in corso sia una delle sue edizioni più sbiadite di sempre, il reality show di Canale5 tira dritto ed anzi posticipa di sette giorni la sua conclusione, prevista inizialmente per il 10 aprile prossimo. I naufraghi protrarranno quindi il loro soggiorno in Honduras e la data della finalissima del reality condotto da Alessia Marcuzzi dovrebbe spostarsi – calendario alla mano – a martedì 17 aprile. Agli autori del programma, che già hanno dimostrato scarsa fantasia (proprio ieri vi abbiamo anticipato l’assurdo ballottaggio cui verranno sottoposti gli eliminati), verrà chiesto lo sforzo per un’ulteriore. Chissà che non sia un paradossale premio per il derisorio fotomontaggio sul direttore di Canale5 comparso nella sigla di chiusura del programma. Un episodio, ...