L' Isola perde pezzi | Elena Morali si sente male e abbandona i colleghi naufraghi

“Fermi tutti : adesso basta!”. Isola - anche Barbara D’Urso perde le staffe. A Pomeriggio 5 interrompe l’ospite e sbotta : “L’ho chiesto alla produzione - lo porto qui e ve lo faccio vedere” : E Barbara D’Urso perse le staffe. La padrona di casa di Pomeriggio 5 si è vista costretta a intervenire, o forse sarebbe più appropriato dire ‘sbottare’. L’argomento è l’Isola dei Famosi. Come accade durante ogni reality targato Mediaset, Carmelita riserva un ampio spazio agli ex concorrenti, i familiari dei vip ancora in gioco e le polemiche che montano di settimana in settimana. C’è da dire che con ...

Nino Formicola perde la pazienza all’Isola dei Famosi con Elena Morali : la discussione degenera : Isola dei Famosi, Nino Formicola perde la pazienza con Elena Morali: la discussione degenera Elena Morali oggi all’Isola dei Famosi fa perdere la pazienza a Nino Formicola. L’oggetto della lite, nello specifico, uno shampoo. Il comico infatti si sarebbe molto adirato dopo aver visto la quantità esigua del prodotto lasciato dai suoi compagni per gli altri. […] L'articolo Nino Formicola perde la pazienza all’Isola dei ...

Bianca Atzei sta male sull'Isola dei Famosi : il reality continua a perdere protagonisti : Bianca Atzei sta male sull'Isola dei Famosi. Si sdraia a terra, viene soccorsa dagli altri naufraghi, ma alla fine bisogna chiamare il medico, perché la cantante ex fidanzata di Max Biaggi fatica a ...

Anche Giucas Casella abbandona - per ora - ! L'Isola dei Famosi continua a perdere pezzi e ascolti : Anche Giucas Casella è costretto ad abbandonare L'Isola dei Famosi. Dopo Chiara Nasti, Francesco Monte e Craig Warwick, Anche l'illusionista deve lasciare per infortunio l'Honduras. Meglio: sarà ...

Isola dei Famosi - edizione maledetta. Alessia Marcuzzi perde un altro concorrente - la sciagura in Honduras : L'edizione 2018 dell' Isola dei Famosi rischia di passare alla , piccola, storia della tv come quella maledetta. Dopo Chiara Nasti e Francesco Monte , secondo il settimanale Spy sta per arrivare anche ...

l'Isola dei Famosi - anticipazioni : 'Perde un altro concorrente - è caduto e si è rotto una gamba' : HONDURAS - Stasera ci sarà un nuovo addio all' Isola dei Famosi , dopo il ritiro di Chiara Nasti e Francesco Monte. Ennesimo colpo di scena in Honduras. l'Isola dei Famosi perde un altro concorrente. ...

Colpo di scena all'Isola dei Famosi : il reality perde un altro naufrago : All'Isola dei Famosi, quest'anno, nulla è come sembra. Lo aveva annunciato Alessia Marcuzzi e lo stanno confermando i...

L'Isola perde un altro naufrago : ecco chi ha abbandonato! : Un altro naufrago ha abbandonato L'Isola dei famosi 2018: è Paola Di Benedetto? Gli indizi portano a pensare alla bella Madre Natura, ma per ora di confermato c'è solamente la notizia dell'abbandono. Chi avrà rinunciato al reality show? E per quale motivo? Tutto verrà chiarito nella puntata di stasera oppure nelle prossime ore, e nel caso torneremo ad aggiornare questo articolo con le ultime novità, intanto sui social newtork tutti pensano che ...

Caos Isola - Alessia Marcuzzi perde la pazienza e sbotta sui social : "Lavoro in tv da 25 anni. Non mi dovete insegnare come si conduce un programma". Così Alessia Marcuzzi risponde su Instagram a quanti criticano la sua

“Buffoni”. Isola dei Famosi : dopo l’ultima puntata - il pubblico perde le staffe. Tutti contro Alessia Marcuzzi : la sua versione della storia “droga” non convince e ora spuntano delle verità che la conduttrice dovrà giustificare : Qualcosa non torna all’Isola dei Famosi. Come Tutti ormai sanno, Francesco Monte, a seguito delle accuse di Eva Henger che ha detto che l’ex di Chechu ha portato droga in Honduras, lui, stanco di avere il dito puntato contro, ha deciso di abbandonare l’Isola di sua spontanea volontà. Durante la terza puntata, però, Monte non c’era. In compenso, durante la diretta, è stato mandato in onda il videomessaggio che ha registrato quando era ancora in ...

Isola dei Famosi - Amaurys Pérez perde il costume in diretta : L' Isola dei Famosi è un programma fatto anche di tante prove, più o meno difficili. Questa sera i naufraghi hanno dovuto affrontare sia la prova che ha decretato il peggiore e il migliore, sia quella ...

Isola dei famosi : una concorrente perde i sensi - arrivano soccorsi a rianimarla Video : L'#Isola dei famosi, nella sua tredicesima edizione, è finalmente tornata su Canale 5. Lunedì scorso, 22 gennaio, i naufraghi sono stati portati sull'Isola dove trascorreranno diverse settimane. Come di consueto, l'approdo sull'Isola avviene mediante un lancio da un elicottero direttamente in mare. In quella circostanza, una delle concorrenti, #Francesca Cipriani, ha suscitato molto scalpore, [Video] il motivo? Ecco tutti i dettagli. Francesca ...

FRANCESCA CIPRIANI - SVIENE ALL'Isola DEI FAMOSI/ Malore in spiaggia : il pubblico non vuole perderla : FRANCESCA CIPRIANI, SVIENE ALL'ISOLA dei FAMOSI: Malore in spiaggia, arrivano i medici. Lascia il reality? Le ultme notizie sulle condizioni di salute della naufraga(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 20:45:00 GMT)

Grande Fratello 14 : Rebecca De Pasquale perde 25 chili e sogna l’Isola dei Famosi : Il Grande pubblico l’ha conosciuta nel 2015 grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, ma oggi Rebecca De Pasquale è cambiata, ha perso 25 chili senza ricorrere alla chirurgia ed è tornata ad amarsi. Quel che manca però è un lavoro, ed è per questo che dalle pagine de Il Mattino, come riporta Fanpage, lancia un appello per entrare nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: È il terzo anno consecutivo che mi viene ...