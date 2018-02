L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 27 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con

“Adesso basta stron**te!”. È sempre più L’Isola dei Tormenti. Ancora una sfuriata. Stavolta in onda dallo studio di Pomeriggio 5. Michael Terlizzi è una furia e lo demolisce così : Un’edizione senza pace. Una guerra continua. Più che l’Isola dei Famosi sembra l’Isola dei Tormenti. Roba da far arricchire avvocati senza scrupoli in cerca di soldi facili, foto sui rotocalchi e fama ad imperitura memoria. Dopo il canna – gate, le minacce di Francesco Monte a Eva Henger di ripercussioni penali ecco che entra in scena Terlizzi. Non Franco, bensì Michael che ha risposto a tono al sensitivo che aveva accusato, prima a ...

Bianca Atzei punita alL’Isola dei Famosi 2018 (video)? La cantante e Paola Di Benedetto nei guai per la prova : Bianca Atzei punita all'Isola dei Famosi 2018? In Italia si continua a parlare di canna-gate e di Francesco Monte ma, intanto, in Honduras la vita va avanti e le cose per alcuni naufraghi potrebbero peggiorare a vista d'occhio. Sicuramente non si parla di eliminazioni, almeno non i retrofront di alcuni concorrenti nelle scorse settimane, ma sicuramente la cantante sarda potrebbe finire seriamente nei guai soprattutto alla luce del fatto che la ...

Nino Formicola perde la pazienza alL’Isola dei Famosi con Elena Morali : la discussione degenera : Isola dei Famosi, Nino Formicola perde la pazienza con Elena Morali: la discussione degenera Elena Morali oggi all’Isola dei Famosi fa perdere la pazienza a Nino Formicola. L’oggetto della lite, nello specifico, uno shampoo. Il comico infatti si sarebbe molto adirato dopo aver visto la quantità esigua del prodotto lasciato dai suoi compagni per gli altri. […] L'articolo Nino Formicola perde la pazienza all’Isola dei ...

Elena Morali e Paola di Benedetto : alL’Isola dei Famosi fanno piangere Bianca Atzei : Isola dei Famosi, Elena Morali e Paola di Benedetto alleate contro Bianca Atzei: la cantante in lacrime Il momento del confronto tra Elena Morali, Paola Di Benedetto e Bianca Atzei all’Isola dei Famosi è arrivato. Le naufraghe, infatti, qualche giorno fa avevano discusso, scambiandosi reciprocamente pesanti accuse. La Atzei aveva incolpato Elena Morali di fare il doppio gioco con […] L'articolo Elena Morali e Paola di Benedetto: ...

Ricorso Mediaset - Dailymotion dovrà rimuovere i video de L’Isola dei Famosi : Buone notizie per Mediaset: l’azienda del Biscione ha vinto il Ricorso contro Dailymotion, il portale web del Gruppo Vivendi Alla fine Mediaset l’ha spuntata nel Ricorso contro Dailymotion. Una vittoria importantissima per l’azienda del Biscione che aveva richiesto la cancellazione di tutti i filmati e video dal portale online controllato dal Gruppo Vivendi. Mediaset vince Ricorso contro Dailymotion Dailymotion dovrà rimuovere ...

“Stanno per partire”. Colpo di scena (esagerato) alL’Isola dei Famosi. Hanno deciso all’ultimo di volare in Honduras e la loro presenza - è inevitabile - sarà la bomba che - forse - farà saltare tutto. Quel che sta per accadere avrà ripercussioni enormi. E i naufraghi sono ancora all’oscuro di tutto… : Isola dei Famosi, manca poco alla nuova diretta e la tensione sale. I naufraghi oramai sono stanchi, la tensione è alle stelle. Non solo in Honduras ma anche in Italia. Come ha fatto sapere il sito specializzato in programmi televisivi Anticipazioni.tv, “Sembra proprio che la produzione, Magnolia, stia seriamente valutando l’ipotesi di chiudere in anticipo il reality show di Canale 5”, si legge sul sito. E il motivo, indovinate ...

L’Isola dei famosi non chiude prima : arriva la conferma : Anticipazioni Isola dei famosi: nessuna chiusura anticipata per il reality Nessuna chiusura anticipata per L’isola dei famosi. A diffondere la notizia è stato il sito Fanpage.it. A quanto pare Mediaset non avrebbe nessuna intenzione di chiudere il reality condotto da Alessia Marcuzzi anzitempo. In base quanto riportato sul noto portale di informazione e spettacolo che avrebbe contattato direttamente Mediaset, non ci sarebbe nessuna ...

“Adesso basta - fermi tutti!”. Nuove rivelazioni choc a Domenica Live. Intervistata da Barbara D’Urso - l’ex naufraga delL’Isola dei Famosi lo confessa : “Francesco Monte lo sapeva benissimo e anche Eva Henger”. La faccenda assume contorni tremendi : rivelazioni come fossero mitragliate. Da quando Eva Henger ha iniziato a interpretare il ruolo di gola profonda non ha più smesso di parlare. Da una parte c’è la voglia di dire la sua verità, dall’altra quella di non fare una figura barbina, dopo aver sostenuto a gran voce che Francesco Monte all’Isola dei Famosi si è fatto un fracco di canne. A confermare la versione della mamma di Mercedesz ci aveva pensato Chiara ...

L’Isola dei famosi : Franco Terlizzi omofobo? Spunta un video : Franco Terlizzi dell’Isola 2018 è omofobo? Su L’Isola dei famosi sta per abbattersi un nuovo ciclone. In questi giorni stanno tenendo banco il caso canna-gate di Francesco Monte e il caso del presunto auricolare di Daniele Bossari, nonché i vari litigi in Honduras tra i naufraghi. Franco Terlizzi è omofobo? Ospite nello studio di Verissimo, Craig Warwick ha dichiarato che Franco gli ha detto se fosse gay e avrebbe reagito con ...

Paola Di Benedetto probabile eliminata alL’Isola dei Famosi : Francesco Monte ha già fatto una richiesta importante alla produzione : Isola dei Famosi: chi uscirà tra Franco, Nino e Paola? Madre Natura a rischio, Francesco Monte ha fatto una richiesta alla produzione Chi uscirà all’Isola dei Famosi martedì prossimo? Tra Franco, Nino e Paola ad avere la peggio sembra proprio Madre Natura. Sia gli scommettitori sia i sondaggi danno per eliminata la bellissima Di Benedetto, […] L'articolo Paola Di Benedetto probabile eliminata all’Isola dei Famosi: Francesco ...

Luigi Mastrangelo e Aida Nizar pronti per L’Isola dei Famosi? : Isola dei famosi anticipazioni: Luigi Mastrangelo e Aida Nizar naufraghi? Sono tante le voci che si stanno riconcorrendo nelle ultime ore sui presunti sostituti dei naufraghi che si sono ritirati dall’attuale edizione de L’Isola dei famosi: Chiara Nasti, Francesco Monte, Craig Werwick e forse Giucas Casella, a causa delle sue condizioni di salute. Sembrerebbe ormai confermata la non partecipazione di Stefano Bettarini e Michela ...

Bettarini - perché non è più partito per L’Isola dei Famosi? C’entra Alessia Mancini : perché Stefano Bettarini non è più partito per l’Isola dei Famosi? È colpa di Alessia Mancini Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi come concorrente? L’ex marito di Simona Ventura doveva partire per l’Honduras per rimpiazzare i naufraghi che hanno abbandonato prima del tempo il reality show ma a pochi giorni dalla partenza è saltato tutto. Il […] L'articolo Bettarini, perché non è più partito per l’Isola dei ...

Stefano De Martino e “canna-gate”/ Coinvolto nella scandalo delL’Isola dei famosi 2018? : Stefano De Martino è l'inviato dell'Isola dei famosi 2018. Anche il ballerino di Amici è Coinvolto nello scandalo "canna-gate" che ha travolto il reality di Mediaset?(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 16:05:00 GMT)

“Ma quando mai…”. L’ultima pugnalata di Max Biaggi a Bianca Atzei : lei - alL’Isola dei Famosi - continua a disperarsi per la fine della storia con l’ex. Dall’Italia - però - ecco arrivare altre brutte notizie per la cantante. Fan a bocca aperta : Una storia per la quale i fan non riescono davvero a darsi pace, quella tra la cantante Bianca Atzei e l’ex asso delle due ruote Max Biaggi, finita all’improvviso dopo circa due anni insieme, con lei già pronta a fare il grande passo e mettere su famiglia insieme e ritrovatasi invece all’improvviso sola soletta a piangere lacrima amare sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi, reality al quale ha preso parte forse ...